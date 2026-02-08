W mocy wciąż pozostają wydane wczoraj przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem w południowej Polsce. Alert obejmuje 9 województw.
Które województwa są objęte alertem?
Ostrzeżenie obejmuje województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie oraz południe woj. lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu.
Na przeważającym obszarze ostrzeżenie pozostanie w mocy do dzisiejszego wieczora.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
