IMGW bije na alarm! Południe Polski jest pokryte warstwą lodu. Sprawdź, które województwa są objęte ostrzeżeniem

Zdjęcie ilustracyjne; Oblodzony chodnik; Mapa IMGW / autor: PAP/Marcin Bielecki/IMGW
Zdjęcie ilustracyjne; Oblodzony chodnik; Mapa IMGW / autor: PAP/Marcin Bielecki/IMGW

W mocy wciąż pozostają wydane wczoraj przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia I stopnia przed oblodzeniem w południowej Polsce. Alert obejmuje 9 województw.

Które województwa są objęte alertem?

Ostrzeżenie obejmuje województwa: podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie, śląskie, opolskie, dolnośląskie oraz południe woj. lubuskiego, wielkopolskiego i łódzkiego. Prognozuje się tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu.

Na przeważającym obszarze ostrzeżenie pozostanie w mocy do dzisiejszego wieczora.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

