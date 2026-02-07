Uwaga kierowcy! Na drogach i chodnikach jest bardzo ślisko. Duża część Polski została objęta żółtym alertem IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłużył ostrzeżenia I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź dla dziewięciu województw.

Które województwa są objęte alertem?

Ostrzeżeniami przed opadami marznącymi objęte są województwa: zachodnio-pomorskie i pomorskie oraz w części woj. lubuskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, mazowieckie, lubelskie, podlaskie, a także warmińsko-mazurskie. Na tych terenach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź.

Alerty utrzymają się do dzisiejszego wieczora.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

