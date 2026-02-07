W województwie lubelskim nastąpił nagły wzrost zachorowań na grypę - do 8,8 tys. W porównaniu z grudniem ub. przybyło 7 razy więcej chorych. Niektóre ze szpitali wstrzymały odwiedziny na wybrancyh oddziałach.
Rzecznik lubelskiego sanepidu Agnieszka Dados przekazała PAP, że w regionie widać wyraźny wzrost liczby zachorowań na grypę. W dwóch pierwszych tygodniach stycznia zarejestrowano 1,3 tys. przypadków tej choroby, a w drugiej połowie miesiąca było 7,5 tys. zachorowań. W całym styczniu 490 pacjentów wymagało z tego powodu leczenia szpitalnego.
Dla porównania w grudniu zanotowano 1,2 tys. przypadków grypy, z czego 99 osób było hospitalizowanych.
Dane te pokazują, że skala zachorowań w styczniu jest istotnie wyższa niż w miesiącu poprzedzającym i potwierdzają dynamiczny rozwój sezonu grypowego w regionie
– dodała rzecznik.
Hospitalizacja w ciężkich stanach
Z danych prezentowanych na portalu ezdrowie.gov.pl wynika, że wskaźnik zachorowań na grypę w ostatnim tygodniu stycznia wyniósł na Lubelszczyźnie 411,6 osób na 100 tys. mieszkańców, z czego najwyższy jest w grupie dzieci do 15 lat. Blisko 90 tys. osób w regionie – głównie starszych – jest zaszczepionych przeciwko grypie.
Szef Oddziału Chorób Zakaźnych dla Dorosłych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie dr n. med. Sławomir Kiciak wyjaśnił w rozmowie z PAP, że hospitalizacje dotyczą tylko pacjentów w ciężkich stanach, np. z zapaleniem płuc, powikłaniami i z dekompensacją krążenia. Cały oddział jest obecnie wypełniony, z czego grypę ma ok. 70 proc. wszystkich pacjentów.
Mamy też pojedyncze przypadki koronawirusa, RSV, ale króluje grypa
— dodał doktor.
W których szpitalach są problemy?
Z powodu zachorowań na grypę i infekcje wirusowe odwiedziny pacjentów w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1 w Lublinie są wstrzymane w Klinice Chorób Wewnętrznych oraz w Klinice Chirurgii Naczyniowej i Angiologii. Na hematoonkologii odwiedziny możliwe są wyłącznie za zgodą lekarza prowadzącego lub lekarza dyżurnego. W Klinice Chorób Zakaźnych leczonych jest 10 pacjentów z grypą i jeden z covidem.
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Lublinie odwiedziny są wstrzymane na Oddziale Geriatrii w związku z ogniskiem norowirusa. Na wszystkich oddziałach przebywa ok. 25-30 pacjentów z grypą i wymagających hospitalizacji.
Codziennie wykonujemy od 50 do 100 testów przesiewowych na oddziale ratunkowym, w nocnej i świątecznej opiece oraz u lekarzy rodzinnych
— dodała Piasecka.
Instytut Medycyny Wsi w Lublinie ograniczył odwiedziny do sytuacji koniecznych ze względu na stan zdrowia pacjenta. Zgodę na spotkanie musi wyrazić ordynator lub lekarz prowadzący.
Szpitale apelują do odwiedzających
W innych szpitalach najczęściej przy jednym chorym może być obecna w danej chwili jedna osoba odwiedzająca. Placówki medyczne apelują, aby najbliżsi nie przychodzili z objawami infekcji i mieli maseczki zasłaniające usta i nos.
W związku ze szczytowym okresem zachorowań na grypę Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka: dzieciom do 14. roku życia, dorosłym powyżej 50. roku życia, osobom z przewlekłymi schorzeniami, kobietom w ciąży, pracownikom ochrony zdrowia, pracownikom oświaty oraz placówkom opieki długoterminowej.
Sanepid zaleca częstsze mycie rąk, zakrywanie ust podczas kaszlu, zachowanie dystansu społecznego (1,5 m), noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym, wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie i pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.
PAP
