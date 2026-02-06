Służby wciąż intensywnie pracują na Wiśle. W Gdańsku trwa kolejny dzień dynamicznych działań lodołamaczy. Wody Polskie udostępniły nagranie pokazujące aktualne warunki na Pomorzu.
Kolejny dzień akcji lodołamania w regionie Wody Polskie RZGW w Gdańsku!
— podały Wody Polskie.
Nerpa, Manat i Rekin
Jak wskazano w komunikacie, dzisiejszy poranek przyniósł intensywne działania na Wiśle – w teren ruszyły nasze lodołamacze liniowe Narwal, Nerpa, Manat i Rekin, a na czele ekipy działa lodołamacz czołowy Puma.
Puma pracuje dziś m.in. przy łamaniu lodu wokół wrót roboczych oraz w komorze Śluzy Przegalina, zapewniając jej pełną drożność
— zaznaczono.
Jak dodano, lodołamacze liniowe rozpoczęły działania tuż po 7:00, poszerzając i oczyszczając Ujście Wisły, a następnie kontynuując lodołamanie od 936 km rzeki.
Dziękujemy za ogromne zaangażowanie wszystkich ekip pracujących w trudnych, zimowych warunkach
— podkreślono.
Czym jest lodołamacz?
Lodołamacz to wyspecjalizowana jednostka pływająca przystosowana do działania w surowych, zimowych warunkach. Jej podstawową funkcją jest kruszenie i rozbijanie lodu na rzekach oraz innych akwenach śródlądowych.
To jednak znacznie więcej niż tylko „statek do lodu”. Lodołamacze odgrywają kluczową rolę w ochronie przeciwpowodziowej i utrzymaniu bezpieczeństwa hydrologicznego kraju. Zablokowanie bądź ograniczenie przepływu wody przez lód może powodować spiętrzenie wody i rozlewanie się jej poza koryto rzeki. Wezbrana woda szuka wtedy ujścia w kierunku, gdzie natrafia na najmniejszy opór, np. uszkadzając wały przeciwpowodziowe. Właśnie dlatego najważniejszym celem lodołamaczy jest wyłamanie odpowiednio szerokiej rynny w lodzie, umożliwiającej swobodny odpływ kry.
Szybkie i właściwe udrożnienie koryta rzeki podczas odwilży pozwala uniknąć:
• powstawania groźnych zatorów lodowych,
• występowania lokalnych powodzi spowodowanych spiętrzeniem wody,
• uszkodzeń infrastruktury, takich jak mosty czy wały przeciwpowodziowe.
Lodołamacze w Polsce
Wody Polskie do prowadzenia zimowej osłony przeciwpowodziowej dysponują łącznie 26 lodołamaczami.
Lodołamacze stacjonują w bazach:
• Przegalina (RZGW w Gdańsku) – 9 jednostek
• Włocławek (RZGW w Warszawie) – 8 jednostek
• Podjuchy (RZGW w Szczecinie) – 8 jednostek
• Brzeg Dolny (RZGW we Wrocławiu) – 1 jednostka
Jak nazywają się polskie lodołamacze?
• RZGW w Gdańsku: Puma, Narwal, Nerpa, Manat, Tygrys, Rekin, Orka, Foka, Żbik
• RZGW w Warszawie: Orkan, Sokół, Niedźwiedź, Lew, Bawół, Gepard, Jaguar, Mors
• RZGW w Szczecinie: Tarpan, Ocelot, Andrzej, Stanisław, Odyniec, Dzik, Lis, Żbik
• RZGW we Wrocławiu: Borsuk
Na jakich rzekach pływają lodołamacze?
Lodołamanie przy użyciu lodołamaczy jest możliwe jedynie na największych rzekach: Wiśle, Odrze, Warcie i Noteci.
• RZGW w Gdańsku – Dolna Wisła od ujścia do Zbiornika Włocławskiego
• RZGW w Warszawie – Zbiornik Włocławek oraz Wisła do miejscowości Wykowo k. Płocka
• RZGW w Szczecinie – Odra dolna i środkowa po stopień wodny Malczyce, Warta po Santok, Noteć po Krzyż Wielkopolski
• RZGW we Wrocławiu – Odra środkowa od stopnia Malczyce po Wrocław.
