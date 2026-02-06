WIDEO, ZDJĘCIA

Wisła pod lodem. Na rzece pracują lodołamacze. Ile takich statków posiada Polska i jak się nazywają? SPRAWDŹ!

Akcja łamania lodu na Wiśle Śmiałej w Gdańsku / autor: PAP/Marcin Gadomski
Akcja łamania lodu na Wiśle Śmiałej w Gdańsku / autor: PAP/Marcin Gadomski

Służby wciąż intensywnie pracują na Wiśle. W Gdańsku trwa kolejny dzień dynamicznych działań lodołamaczy. Wody Polskie udostępniły nagranie pokazujące aktualne warunki na Pomorzu.

Kolejny dzień akcji lodołamania w regionie Wody Polskie RZGW w Gdańsku!

— podały Wody Polskie.

Nerpa, Manat i Rekin

Jak wskazano w komunikacie, dzisiejszy poranek przyniósł intensywne działania na Wiśle – w teren ruszyły nasze lodołamacze liniowe Narwal, Nerpa, Manat i Rekin, a na czele ekipy działa lodołamacz czołowy Puma.

Puma pracuje dziś m.in. przy łamaniu lodu wokół wrót roboczych oraz w komorze Śluzy Przegalina, zapewniając jej pełną drożność

— zaznaczono.

Jak dodano, lodołamacze liniowe rozpoczęły działania tuż po 7:00, poszerzając i oczyszczając Ujście Wisły, a następnie kontynuując lodołamanie od 936 km rzeki.

Dziękujemy za ogromne zaangażowanie wszystkich ekip pracujących w trudnych, zimowych warunkach

— podkreślono.

Czym jest lodołamacz?

Lodołamacz to wyspecjalizowana jednostka pływająca przystosowana do działania w surowych, zimowych warunkach. Jej podstawową funkcją jest kruszenie i rozbijanie lodu na rzekach oraz innych akwenach śródlądowych.

To jednak znacznie więcej niż tylko „statek do lodu”. Lodołamacze odgrywają kluczową rolę w ochronie przeciwpowodziowej i utrzymaniu bezpieczeństwa hydrologicznego kraju. Zablokowanie bądź ograniczenie przepływu wody przez lód może powodować spiętrzenie wody i rozlewanie się jej poza koryto rzeki. Wezbrana woda szuka wtedy ujścia w kierunku, gdzie natrafia na najmniejszy opór, np. uszkadzając wały przeciwpowodziowe. Właśnie dlatego najważniejszym celem lodołamaczy jest wyłamanie odpowiednio szerokiej rynny w lodzie, umożliwiającej swobodny odpływ kry.

Szybkie i właściwe udrożnienie koryta rzeki podczas odwilży pozwala uniknąć:

• powstawania groźnych zatorów lodowych,

• występowania lokalnych powodzi spowodowanych spiętrzeniem wody,

• uszkodzeń infrastruktury, takich jak mosty czy wały przeciwpowodziowe.

Lodołamacze w Polsce

Wody Polskie do prowadzenia zimowej osłony przeciwpowodziowej dysponują łącznie 26 lodołamaczami.

Lodołamacze stacjonują w bazach:

• Przegalina (RZGW w Gdańsku) – 9 jednostek

• Włocławek (RZGW w Warszawie) – 8 jednostek

• Podjuchy (RZGW w Szczecinie) – 8 jednostek

• Brzeg Dolny (RZGW we Wrocławiu) – 1 jednostka

Jak nazywają się polskie lodołamacze?

• RZGW w Gdańsku: Puma, Narwal, Nerpa, Manat, Tygrys, Rekin, Orka, Foka, Żbik

• RZGW w Warszawie: Orkan, Sokół, Niedźwiedź, Lew, Bawół, Gepard, Jaguar, Mors

• RZGW w Szczecinie: Tarpan, Ocelot, Andrzej, Stanisław, Odyniec, Dzik, Lis, Żbik

• RZGW we Wrocławiu: Borsuk

Na jakich rzekach pływają lodołamacze?

Lodołamanie przy użyciu lodołamaczy jest możliwe jedynie na największych rzekach: Wiśle, Odrze, Warcie i Noteci.

• RZGW w Gdańsku – Dolna Wisła od ujścia do Zbiornika Włocławskiego

• RZGW w Warszawie – Zbiornik Włocławek oraz Wisła do miejscowości Wykowo k. Płocka

• RZGW w Szczecinie – Odra dolna i środkowa po stopień wodny Malczyce, Warta po Santok, Noteć po Krzyż Wielkopolski

• RZGW we Wrocławiu – Odra środkowa od stopnia Malczyce po Wrocław.

