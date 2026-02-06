„W najbliższy weekend czeka nas ochłodzenie. Na północy i częściowo w centrum prognozowane są opady marznące powodujące gołoledź” – poinformował PAP synoptyk IMGW Michał Ogrodnik. Dodał, że w nocy z niedzieli na poniedziałek na północnym wschodzie temperatura osiągnie minus 19 st. C.
W piątek po południu w całej Polsce będzie pochmurno, jedynie na południu spodziewane są większe przejaśnienia. W zachodniej i południowej części kraju miejscami słabe opady deszczu. Na północy, północnym wschodzie i wschodzie prognozuje się opady deszczu ze śniegiem i miejscami śniegu. Od Pomorza Zachodniego przez Pojezierze Pomorskie, Kujawy, Warmię i Mazury, północne Mazowsze, Podlasie oraz wschodnią część Mazowsza i północną Lubelszczyznę przejściowo wystąpi marznący deszcz powodujący gołoledź.
Na zachodzie kraju lokalnie utrzymywać będą się mgły ograniczające widzialność do około 300 metrów. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie Polski – do minus 2 st. C. W Suwałkach temperatura maksymalna osiągnie około 0 st. C. Na Pomorzu Gdańskim i w centrum kraju w najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą do 2-3 st. C. W południowej części kraju na termometrach do 8-9 st. Wiatr będzie słaby, jedynie na Wybrzeżu umiarkowany i porywisty, z południowego wschodu i z południa.
Alert I stopnia
IMGW poinformował o ostrzeżeniach I stopnia przed opadami marznącymi dla woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz w części woj. lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Na tych terenach prognozowane są słabe opady marznącego deszczu lub mżawki powodujące gołoledź. Alerty te będą obowiązywały do soboty do godz. 12.00.
W nocy z piątku na sobotę zachmurzenie duże. W południowej połowie kraju wystąpią słabe opady deszczu z sumą opadów do 3 mm. W centrum prognozuje się opady deszczu ze śniegiem, w północnej części Polski oprócz deszczu ze śniegiem i miejscami śniegu przejściowo padać może również deszcz marznący powodujący gołoledź.
Na zachodzie wystąpią gęste mgły lokalnie ograniczające widzialność do około 200 m. Najchłodniejszą noc z temperaturą ujemną prognozuje się na północnym wschodzie – od minus 5 do minus 2 st. C. Najniższe wartości wystąpią w Warszawie, a najcieplej, od 0 do 2 st. C, będzie m.in. na ziemi lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Wiatr słaby, w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany, z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego.
Pogoda na jutro
W sobotę dużo chmur z zachmurzeniem dużym i opadami deszczu na południu i na zachodzie kraju. Jedynie na Podhalu deszcz ze śniegiem, a wysoko w Tatrach i Beskidach opady śniegu. Miejscami, w szczytowych partiach Tatr spadnie do 7 cm świeżego białego puchu. Na pozostałym obszarze opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a na północy i północnym wschodzie śniegu. Opady marznące prognozowane są m.in. na wschodzie Mazowsza, przejściowo w centrum i na Kujawach, m.in. na Pomorzu Gdańskim. W najcieplejszym momencie dnia mróz w Suwałkach, gdzie na termometrach prognozuje się do minus 3 st. C. W Białymstoku, Gdańsku i w Warszawie temperatura osiągnie minus 1 st. C, w Łodzi i na zachodzie kraju do 2 st. C. Najcieplejszym rejonem będzie Dolny Śląsk i Małopolska, gdzie termometry wskażą do 3 st. C. Wiatr słaby, jedynie w rejonie Zatoki Gdańskiej umiarkowany, z północnego wschodu i z północy.
W nocy z soboty na niedzielę do Polski z północnego wschodu zacznie napływać chłodniejsze, arktyczne powietrze. Prognozuje się zachmurzenie duże. Jedynie na północnym wschodzie miejscami większe przejaśnienia i rozpogodzenia. W całej Polsce wystąpią słabe opady śniegu. Na południu możliwe są opady deszczu ze śniegiem, które przechodzić będą w śnieg. Miejscami na obszarach podgórskich i w górach przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm. Temperatura od minus 8-7 st. C na północnym wschodzie, m.in. na Podlasiu i w Białymstoku, minus 3 st. C w Warszawie i na Kujawach, do około 0 st. C w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Wiatr na ogół słaby, na północnym wschodzie i na Wybrzeżu okresami umiarkowany i porywisty, z północy i z północnego wschodu.
W niedzielę, z wyjątkiem zachodu i południa Polski, w całym kraju będzie mroźno, z umiarkowanymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. W Suwałkach temperatura maksymalna osiągnie do minus 7 st. C. W nocy z niedzieli na poniedziałek i z poniedziałku na wtorek na Suwalszczyźnie, Podlasiu, Warmii i Mazurach temperatura minimalna spadnie do minus 19, minus 17 st. C. W centrum na termometrach do około minus 10 st. C. Najcieplejszym rejonem Polski będzie Dolny Śląsk z temperaturą do minus 2 st. C.
Od środy czeka nas kolejna zmiana w pogodzie związana z napływem cieplejszego powietrza. Prognozowane są opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Pod koniec tygodnia, szczególnie na południu, temperatura osiągnie do 7-8 st. C.
