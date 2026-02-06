Dron spadł na jednostkę wojskową! Żandarmeria Wojskowa zatrzymała operatora. Jaki zarzut usłyszał mężczyzna?

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zdjęcie ilustracyjne; Żandarmeria Wojskowa / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne; Żandarmeria Wojskowa / autor: Fratria

Zatrzymano 22-letniego operatora drona, który dziś spadł na teren 1 batalionu kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej (Łódzkie)” - podała Żandarmeria Wojskowa. Mężczyzna usłyszał zarzut złamania przepisów Prawa lotniczego, za co może mu grozić do 5 lat więzienia.

ŻW zatrzymała operatora drona

Żandarmeria Wojskowa poinformowała na platformie X, że funkcjonariusze jej łódzkiego oddziału ustalili i zatrzymali operatora bezzałogowego statku powietrznego, który 6 lutego spadł na teren 1 batalionu kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej.

Sprawcy, którym okazał się 22-letni obywatel Polski, przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 212 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo lotnicze

— podano w komunikacie.

Zgodnie z Prawem lotniczym, wykonywanie lotów przy użyciu statku powietrznego, m.in. nad terenami i obiektami wojskowymi, stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.

W Leźnicy Wielkiej k. Łęczycy w woj. łódzkim stacjonuje 1 dywizjon lotniczy oraz 1 batalion kawalerii powietrznej, wchodzące w skład 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. To jedno z największych lotnisk wojskowych w Polsce, baza śmigłowców Wojsk Lądowych, zabezpieczająca działania powietrzno-szturmowe.

PAP/Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych