„Zatrzymano 22-letniego operatora drona, który dziś spadł na teren 1 batalionu kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej (Łódzkie)” - podała Żandarmeria Wojskowa. Mężczyzna usłyszał zarzut złamania przepisów Prawa lotniczego, za co może mu grozić do 5 lat więzienia.
ŻW zatrzymała operatora drona
Żandarmeria Wojskowa poinformowała na platformie X, że funkcjonariusze jej łódzkiego oddziału ustalili i zatrzymali operatora bezzałogowego statku powietrznego, który 6 lutego spadł na teren 1 batalionu kawalerii powietrznej w Leźnicy Wielkiej.
Sprawcy, którym okazał się 22-letni obywatel Polski, przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa z art. 212 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Prawo lotnicze
— podano w komunikacie.
Zgodnie z Prawem lotniczym, wykonywanie lotów przy użyciu statku powietrznego, m.in. nad terenami i obiektami wojskowymi, stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5.
W Leźnicy Wielkiej k. Łęczycy w woj. łódzkim stacjonuje 1 dywizjon lotniczy oraz 1 batalion kawalerii powietrznej, wchodzące w skład 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. To jedno z największych lotnisk wojskowych w Polsce, baza śmigłowców Wojsk Lądowych, zabezpieczająca działania powietrzno-szturmowe.
PAP/Natalia Wierzbicka
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752507-dron-spadl-na-jednostke-wojskowa-zw-zatrzymala-operatora
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.