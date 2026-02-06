Naprawiono sieć ciepłowniczą zasilającą budynki Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 1 przy ul. Unii Lubelskiej. Do awarii doszło dziś przed południem. Rzeczniczka placówki poinformowała, że szpital wraca do normalnego trybu pracy.
Dostawy ciepła do budynków szpitala przy ul. Unii Lubelskiej zostały w pełni przywrócone. Kaloryfery ponownie funkcjonują prawidłowo
— poinformowała dziś po południu rzeczniczka prasowa szpitala Magdalena Knop.
Podkreśliła, że przywrócenie dostaw ciepła było możliwe „dzięki zaangażowaniu pracowników wielu działów oraz sprawnej współpracy służb technicznych”. Knop zapewniła, że szpital wraca do standardowego trybu pracy.
Awatia systemu ogrzewania
Do awarii systemu ogrzewania w USK nr 1 (Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego) doszło dziś (6 lutego) rano. Spadek temperatury w instalacji nie był długotrwały. Nie doszło do dużego wychłodzenia pomieszczeń, ale szpital informował o ograniczeniach w pracy SOR i zaapelował do sąsiednich placówek medycznych o wsparcie. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego kierowała karetki z pacjentami do innych szpitali.
Rzeczniczka USK nr 1 podkreśliła, że oddziały urazowe, dla dorosłych i dzieci, działają bez zmian. Badania i zabiegi pacjentów onkologicznych również są kontynuowane. Knop zwróciła uwagę planowe hospitalizacje i zabiegi mogą zostać przełożone na inne terminy.
USK nr 1 w Szczecinie to jeden z największych szpitali w woj. zachodniopomorskim. Na oddziałach dysponuje ponad tysiącem łóżek. Szpitalne poradnie każdego dnia obsługują setki pacjentów.
W ubiegłym tygodniu z powodu trudnych warunków pogodowych w Szczecinie i gwałtownego wzrostu liczby przyjęć na SOR, głównie ze złamaniami rąk i nóg, skręceniami, stłuczeniami, urazami głowy i kręgosłupa - klinika ortopedii USK nr 1 wstrzymała planowe zabiegi. Na oddziale urazowo-ortopedycznym jest 35 miejsc, a pacjentów było nawet 47. Tylko jednego dnia, 26 stycznia, na SOR dorosłych przyjęto 167 osób. Do operacji zakwalifikowano 20.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752495-problemy-szpitala-w-szczecinie-awaria-jest-juz-pod-kontrola
