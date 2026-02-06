Wstrząsające! Dramat zwierząt z Sobolewa w kolejnym miejscu grozy. "300 kg zamrożonych psów w czymś, co jest ni to kostnicą, ni to kuchnią"

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/Alexas_Fotos/X/@aabiernacki
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Pixabay/Alexas_Fotos/X/@aabiernacki

Mazowiecki lekarz weterynarii skierował zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa w sprawie schroniska dla zwierząt prowadzonego przez podmiot „Pogotowie dla zwierząt”. Schronisko ma być nielegalne, nie zgłoszone do rejestru. Organizacja ta zabrała psy z zamkniętego schroniska dla zwierząt w Sobolewie. Zatrważające informacje w tej sprawie przekazał Krzysztof Stanowski z kanału Zero.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przeprowadził kontrolę działalności prowadzonej jako nielegalne schronisko pod nazwą ‘Pogotowie dla zwierząt’ w miejscowości Kuflew, w wyniku której wykrył szereg nieprawidłowości

— napisał w mediach społecznościowych wojewódzki inspektorat weterynarii w Siedlcach.

Podkreślił, że w związku z tym skierowane zostało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Mińsku Mazowieckim o możliwości popełnienia przestępstwa.

300 kg zamrożonych psów”

Jako argument podał, że jest to nielegalne schronisko, nie zgłoszone do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim i nie znajduje się pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej.

Wstrząsające informacje w tej sprawie podał Krzysztof Stanowski.

300 kg zamrożonych psów w czymś co jest ni to kostnicą, ni to kuchnią. Ślady przypominające krew na chłodziarkach. Mikroskopijne klatki i kojce dla dużych psów, złamane wszystkie procedury, przeterminowane lekarstwa, walająca się karma. Sąsiedzi, którzy alarmują, że zwłoki są regularnie palone. 30 psów z Sobolewa odebrał człowiek, który już 6 razy został skazany. No i miliony złotych ze zrzutek na „biedne chore pieski”. Wciąż montujemy materiał, przepraszam za opóźnienie

— napisał Stanowski.

Pogotowie” odniesie się do zarzutów

„Pogotowie dla zwierząt” zapowiedziało, że dziś odniesie się do tych zarzutów.

Inspekcja Weterynaryjna miała zastrzeżenia — głównie dotyczące tego, że jej zdaniem prowadzimy schronisko dla bezdomnych zwierząt — mimo że nie przebywają u nas zwierzęta bezdomne. Wszystkie zwierzęta znajdujące się w azylu są leczone i zadbane, wszystkie mają dostęp do wody, wszystkie są codziennie wyprowadzane na spacery i na wybiegi. Obecnie mamy pod opieką około 200 psów i 20 kotów

— napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele tej organizacji.

Dodali, że ich azyl jest miejscem otwartym — wszystkich wpuszczają i współpracują z około stu wolontariuszami.

W ostatnim czasie szerokim echem w mediach odbiła się sprawa schroniska dla zwierząt w Bytomiu (woj. śląskie). Dochodzenie w sprawie znęcania się nad zwierzętami w tej placówce prowadzi mysłowicka policja pod nadzorem tamtejszej prokuratury. Dwa tygodnie temu, po ponownej kontroli, zamknięte zostało schronisko dla zwierząt w Sobolewie na Mazowszu. „Pogotowie dla zwierząt” zabrało stamtąd zwierzęta.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Burza wokół schroniska w Sobolewie. Tusk próbuje lansować się przy akcji. Stanowski: Przedstawiciel rządu nie znalazł tam uchybień

Doda, Stanowski i Litewka spotkali się z Parą Prezydencką. Spotkanie poświęcone było sytuacji prywatnych schronisk dla zwierząt

Doda w Sejmie mocno o „patoschroniskach”! „Dochodowy biznes”. „Pod płaszczykiem pomocy kryje się piekło czworonogów”

Nielegalny handel zwierzętami w Niemczech. Przemyt szczeniąt z Polski w czołówce. Jesteśmy tuż za Rumunią i Mołdawią

PAP/X/oprac. Natalia Wierzbicka

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych