Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla znacznej części kraju ostrzegający przed możliwym marznącym deszczem i gołoledzią 4 i 5 lutego. Wcześniej IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia dla tego samego obszaru.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed możliwym marznącym deszczem oraz gołoledzią.
Uważaj na drogach i chodnikach
— ostrzega.
Będzie on obowiązywał w środę i czwartek na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, a także znacznej części woj. lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski), świętokrzyskiego (powiaty: konecki, skarżyski) i dolnośląskiego (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).
Ostrzeżenie IMGW
Wcześniej, IMGW poinformowało o ostrzeżeniach II stopnia przed opadami marznącymi dla tej części kraju. Prognozowany jest marznący deszcz powodujący gołoledź. Alerty obowiązywać będą od godz. 22 w środę do godz. 23 w czwartek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.
