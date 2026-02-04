RCB wydało alert dla większości kraju! Możliwy marznący deszcz i gołoledź. "Uważaj na drogach i chodnikach"

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla znacznej części kraju / autor: PAP/Darek Delmanowicz
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla znacznej części kraju / autor: PAP/Darek Delmanowicz

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla znacznej części kraju ostrzegający przed możliwym marznącym deszczem i gołoledzią 4 i 5 lutego. Wcześniej IMGW wydało ostrzeżenia II stopnia dla tego samego obszaru.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed możliwym marznącym deszczem oraz gołoledzią.

Uważaj na drogach i chodnikach

— ostrzega.

Będzie on obowiązywał w środę i czwartek na terenie województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego, a także znacznej części woj. lubelskiego (powiaty: bialski, Biała Podlaska, Chełm, chełmski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, włodawski), świętokrzyskiego (powiaty: konecki, skarżyski) i dolnośląskiego (powiaty: głogowski, górowski, lubiński, milicki, oleśnicki, polkowicki, trzebnicki, wołowski).

Ostrzeżenie IMGW

Wcześniej, IMGW poinformowało o ostrzeżeniach II stopnia przed opadami marznącymi dla tej części kraju. Prognozowany jest marznący deszcz powodujący gołoledź. Alerty obowiązywać będą od godz. 22 w środę do godz. 23 w czwartek. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Adrian Siwek/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

