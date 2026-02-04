Obchody rocznicy robotniczego protestu Czerwca ’76 w Radomiu wywołały ostrą krytykę środowisk opozycji antykomunistycznej. Powodem oburzenia była zorganizowana w ramach wydarzeń zabawa taneczna, podczas której pojawiły się osoby przebrane za funkcjonariuszy ZOMO. W imprezie uczestniczyła wiceprezydent Radomia Marta Michalska-Wilk (KO). „To jest skandal i brak elementarnego szacunku dla ofiar” - powiedział Jan Rajczak, opozycjonista z czasów PRL, na antenie Telewizji wPolsce24.
„Niefortunna” impreza
Sprawa była komentowana w programie telewizji wPolsce24. Gość audycji, Jan Rajczak – opozycjonista z Radomia z czasów PRL i uczestnik wydarzeń z 1976 roku – uznał taki sposób upamiętnienia protestów za zniewagę wobec ofiar komunistycznych represji.
Te wszystkie ujęcia z funkcjonariuszami milicji obywatelskiej, z pałkami, czynią z Radomia pośmiewisko i są oburzającym zaprzeczeniem prawdy o tamtych wydarzeniach…
