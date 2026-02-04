Prof. Ewa Helwich została odwołana przez Ministerstwo Zdrowia z funkcji konsultantki krajowej w dziedzinie neonatologii. To szokujące, ponieważ prof. Helwich zajmowała to stanowisko od prawie 25 lat. Powód odwołania? Według portalu Rynek Zdrowia chodzi o spór „wokół wdrożenia nowego badania diagnostycznego dla noworodków i organizacji szczepień przeciwko gruźlicy”.
Resort zdrowia we wrześniu 2025 roku nowe badanie przesiewowe, pozwalające na wczesne wykrycie ciężkiego złożonego niedoboru odporności (SCID). Jednak wykrycie SCID jest przeciwwskazaniem do tego, by wykonać obowiązkowe szczepienie przeciw gruźlicy, która podawana jest noworodkom w pierwszych dniach życia. Według prof. Helwich, resort zdrowia nie konsultował ani z nią, ani też ze środowiskiem pediatrów oraz immunologów wdrożenia nowego badania.
W efekcie doszło do absurdu, który polega na tym, że na oddziale najpierw podaje się noworodkowi żywą szczepionkę przeciwgruźliczą, a dopiero później otrzymujemy wynik badania weryfikującego, czy dziecko jest chore na wrodzony ciężki niedobór odporności. Kolejność wykonywania procedur powinna być odwrócona
— mówiła w rozmowie z portalem Rynek Zdrowia była już konsultantka krajowa w dziedzinie neonatologii.
Prof. Helwich wysłała list do szpitali, w którym informowała o sytuacji - szczepienie przeciw gruźlicy pacjenta z SCID może wywołać ciężką postać gruźlicy. Z nieoficjalnych informacji portalu Rynek Zdrowia wynika, iż wysłanie tego listu, a konkretnie proponowanie rodzicom, by opóźniać szczepienie przeciw gruźlicy, jest niebezpieczne. wobec tego resort podjął decyzję o odwołaniu prof. Helwich ze stanowiska.
Naczelna Rada Lekarska w obronie prof. Helwich
W obronie odwołanej prof. Helwich stanęło Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża zdecydowane oburzenie z powodu odwołania Pani Profesor Ewy Helwich z funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie neonatologii. Nie znajdujemy jakichkolwiek podstaw do takiej decyzji Ministerstwa Zdrowia. Polska obecnie może pochwalić się efektywnie działającym systemem opieki nad noworodkiem. Wprowadzone standardy postępowania i wypracowana jakość opieki w tej dziedzinie bez wątpliwości są zasługą wieloletniej pracy oraz głębokiej merytorycznej wiedzy i wizji Pani Profesor Ewy Helwich
— zaznaczono w stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stanowczo domaga się przywrócenia konsultantki na uprzednio zajmowane stanowisko oraz udzielenia jej przez resort zdrowia „wszelkiego wsparcia w dalszym rozwoju polskiej neonatologii
— dodano.
tkwl/rynekzdrowia.pl/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752338-szokujaca-decyzja-resortu-zdrowia-lekarze-protestuja
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.