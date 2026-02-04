W Łazienkach Królewskich zamieszkał borsuk! Muzeum apeluje o ciszę i nieskładanie wizyt. "Trzymamy kciuki za jego spokojny sen"

  • Kraj
  • opublikowano:
Łazienki Królewskie; Borsuk / autor: Fratria/Łazienki Królewskie
Łazienki Królewskie; Borsuk / autor: Fratria/Łazienki Królewskie

W jednej z nor na terenie Łazienek Królewskich zamieszkał borsuk. „To wyjątkowy gość i już wyjaśniamy dlaczego - kuny i łasice znamy tu od dawna, ale borsuk pojawił się u nas po raz pierwszy” - poinformowały Łazienki Królewskie.

Nietypowy gość na razie śpi zimowym snem, a muzeum apeluje o ciszę i nieskładanie wizyt nowemu mieszkańcowi.

Obecność borsuka to kolejny znak, że Łazienki Królewskie są prawdziwą ostoją dzikiej przyrody w sercu Warszawy. Trzymamy kciuki za jego spokojny sen i czekamy na wiosnę

— napisały na platformie społecznościowej Łazienki Królewskie.

Największy przedstawiciel łasicowatych

Borsuk to największy przedstawiciel łasicowatych w Polsce. Biała głowa z czarnymi pasami biegnącymi po boku od nosa, poprzez oczy do uszu to jego cecha charakterystyczna. Łapy borsuka są uzbrojone w potężne, porównywalne z niedźwiedzimi, pazury.

Głównym jego pożywieniem są dżdżownice, ale nie pogardzi również owocami, grzybami czy małymi ssakami, jest wszystkożerny.

Borsuk prowadzi rodzinne i bardzo towarzyskie życie. Nory, w których mieszkają borsuki, są przekazywane z pokolenia na pokolenie i służą przez kilkadziesiąt lat. Każda nora ma kilka wejść, a wszystkie są połączone ze sobą siecią podziemnych korytarzy.

Borsuk to zwierzę, które zapada w sen zimowy. Nie jest to jednak trwały sen – w czasie ciepłych dni wychodzi na zewnątrz.

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych