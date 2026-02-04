W jednej z nor na terenie Łazienek Królewskich zamieszkał borsuk. „To wyjątkowy gość i już wyjaśniamy dlaczego - kuny i łasice znamy tu od dawna, ale borsuk pojawił się u nas po raz pierwszy” - poinformowały Łazienki Królewskie.
Nietypowy gość na razie śpi zimowym snem, a muzeum apeluje o ciszę i nieskładanie wizyt nowemu mieszkańcowi.
Obecność borsuka to kolejny znak, że Łazienki Królewskie są prawdziwą ostoją dzikiej przyrody w sercu Warszawy. Trzymamy kciuki za jego spokojny sen i czekamy na wiosnę
— napisały na platformie społecznościowej Łazienki Królewskie.
Największy przedstawiciel łasicowatych
Borsuk to największy przedstawiciel łasicowatych w Polsce. Biała głowa z czarnymi pasami biegnącymi po boku od nosa, poprzez oczy do uszu to jego cecha charakterystyczna. Łapy borsuka są uzbrojone w potężne, porównywalne z niedźwiedzimi, pazury.
Głównym jego pożywieniem są dżdżownice, ale nie pogardzi również owocami, grzybami czy małymi ssakami, jest wszystkożerny.
Borsuk prowadzi rodzinne i bardzo towarzyskie życie. Nory, w których mieszkają borsuki, są przekazywane z pokolenia na pokolenie i służą przez kilkadziesiąt lat. Każda nora ma kilka wejść, a wszystkie są połączone ze sobą siecią podziemnych korytarzy.
Borsuk to zwierzę, które zapada w sen zimowy. Nie jest to jednak trwały sen – w czasie ciepłych dni wychodzi na zewnątrz.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752335-w-lazienkach-krolewskich-zamieszkal-borsuk
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.