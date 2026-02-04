„Nieszczelność jednego z kotłów gdańskiej elektrociepłowni została usunięta” – poinformowała dyrektorka oddziału Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku Ewa Barszcz. Ciepło do mieszkań ma powrócić wieczorem. Jutro uczniowie wrócą do szkół. Z kolei prawie 550 adresów w Ursusie nie ma ciepłej wody i ciepłych kaloryferów. Z awariami wodociągowymi muszą się mierzyć mieszkańcy Warszawy: Bemowa, Białołęki, Mokotowa, Targówka, Ursusa, Śródmieścia, Woli i Włoch.
Podczas dzisiejszej konferencji prasowej Ewa Barszcz przekazała, że nieszczelność została usunięta wczoraj w późnych godzinach wieczornych, a po przejściu wymaganych badań diagnostycznych w nocy z wczoraj na dziś kocioł został uruchomiony.
Obecnie zakład pracuje już z pełną mocą, osiągając na wyjściu parametry oczekiwane przez miejską sieć ciepłowniczą
— przekazała.
Naprawa trwała 48 godzin
Dodała, że awaria dotyczyła jednego z 11 urządzeń ciepłowniczych, a stwierdzona nieszczelność – jak zapewniła – była usuwana całodobowo, przy pełnej mobilizacji wszystkich służb „po naszej stronie”.
Naprawa została przeprowadzona niezwłocznie po jej zidentyfikowaniu. Trwała 48 godzin
— powiedziała.
Podkreśliła, że od dziś od godz. 9.00 parametry ciepła w źródle zostały w pełni przywrócone.
Prezes Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (GPEC) Marcin Lewandowski zapewnił PAP, że do dzisiejszego wieczora „wszędzie powinno być ciepło”.
Obniżyliśmy parametry w około 3 tys. budynków w Gdańsku i Sopocie, co pozwoliło na stosunkowo niewielkie zakłócenia w dostawach do mieszkańców obu miast. Po przywróceniu do pracy uszkodzonego urządzenia Elektrociepłowni Gdańskiej trwa przywracanie parametrów do wszystkich odbiorców
— powiedział.
Uczniowie wrócą do szkół
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że jutro uczniowie szkół podstawowych wrócą do placówek, a uczniowie szkół ponadpodstawowych – do nauki stacjonarnej.
Gdański magistrat podał, że parametry ogrzewania w budynkach oświatowych zostały przywrócone do poziomów zapewniających bezpieczne i komfortowe warunki nauki oraz pracy. Dostawy ciepła do placówek edukacyjnych są stabilne, co umożliwia pełne wznowienie zajęć dydaktycznych bez dodatkowych ograniczeń organizacyjnych.
Do szkół jutro wrócą również uczniowie sopockich placówek. Zapowiedziała to dziś na portalu społecznościowym prezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
Podczas konferencji poinformowano także, że w trakcie awarii rozdysponowano około 900 grzejników elektrycznych – około 450 trafiło do placówek edukacyjnych, a pozostałe do odbiorców indywidualnych. Czasowe ograniczenie dostaw ciepła do wybranych obiektów, w tym szkół, muzeów i zakładów przemysłowych, umożliwiło utrzymanie akceptowalnych temperatur w mieszkaniach.
Z powodu awarii mieszkańcy części Gdańska i Sopotu od 2 lutego doświadczali zakłóceń w dostawach ciepła i ciepłej wody. Zawieszone były także zajęcia w części szkół niemających własnych systemów ogrzewania.
Awaria ciepłownicza w Ursusie
Rzecznik Veolia Paweł Zbiegniewski przekazał, że wstrzymanie dostaw ciepła do mieszkańców Ursusa (549 adresów) nastąpiło o godzinie 9.30.
Aktualnie jest prowadzone odwodnienie sieci ciepłowniczej na tym odcinku, co jest niezbędne do przeprowadzenia naprawy. Po ukończeniu prac, sieć będzie ponownie napełniona nośnikiem ciepła - teraz woda w sieci ciepłowniczej jest w postaci pary o temp. 120 stopni C. Wznowienie dostaw powinno nastąpić w czwartek 5 lutego do godziny 6
— wyjaśnił.
Zaznaczył, że ekipy będą pracowały bez przerwy, aby naprawa przebiegła sprawnie i jak najszybciej ciepło wróciło do mieszkańców Ursusa.
Dodatkowo mieszkańcy Ursusa muszą się też zmagać z awariami sieci wodociągowej, do których doszło przy Obrońców Helu i Kajetańskiej. Awarie dotknęły też Bemowo - ulice Iskry i Irzykowskiego (nadal naprawiana jest awaria przy ulicy Księcia Bolesława), Białołękę - ulica Berensona, Mokotów - ulica Sobieskiego, Wolę - Aleja Jana Pawła II, Włochy - 1 Sierpnia, Śródmieście - Krucza (nadal naprawiana jest awaria przy ulicy Rozbrat).
Od wczoraj wodociągowcy walczą też z awarią na Targówku przy ulicy Bogumińskiej.
