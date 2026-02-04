Siarczyste mrozy doprowadziły do ruiny gospodarstwo pana Pawła, który w wyniku awarii prądu w jednej chwili stracił dorobek życia zainwestowany w nowoczesne szklarnie. Mimo dramatycznych próśb o wsparcie skierowanych do sztabów kryzysowych i straży pożarnej, ogrodnik pozostał sam w obliczu katastrofy, która zniszczyła jego systemy grzewcze i nawadniające. „Proszę ministrów i posłów o pomoc i życzliwość. Nic więcej. Nie potrzebujemy pieniędzy. Mamy ręce, sami zarobimy” - wskazał rolnik.
„Rury zaczynały strzelać”
Siarczyste mrozy w połączeniu z nagłą awarią prądu oraz brakiem wsparcia ze strony instytucji państwowych doprowadziły do zniszczenia inwestycji pana Pawła, ogrodnika specjalizującego się w uprawie ogórków. Mimo dramatycznych prób wezwania pomocy, gospodarz został pozostawiony sam sobie w obliczu katastrofy, która zniszczyła systemy grzewcze i nawadniające w jego szklarniach.
W wyniku braku zasilania piece ogrzewające szklarnie przestały pracować, co przy ekstremalnie niskich temperaturach doprowadziło do błyskawicznego zamarznięcia instalacji.
Po dwóch godzinach już rury zaczynały strzelać, pracownicy musieli z tego obiektu się ewakuować, dlatego, że mogło dojść do nieszczęścia
— podkreślił pan Paweł w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 Rafałem Jarząbkiem.
Próby ratowania gospodarstwa
Rolnik niezwłocznie podjął próby ratowania gospodarstwa, kontaktując się z wojewódzkim sztabem kryzysowym oraz strażą pożarną, jednak żadna z tych instytucji nie udzieliła mu pomocy
Wykonałem telefon do wojewódzkiego kryzysu, powiedzieli, że oni nie odpowiadają za to. Następny telefon do straży pożarnej, powiatowej, nie dostałem takiej pomocy. Proszę ministrów i posłów o pomoc i życzliwość. Nic więcej. Nie potrzebujemy pieniędzy. Mamy ręce, sami zarobimy
— wskazał.
Mimo tragicznej sytuacji, pan Paweł podkreśla, że nie oczekuje wsparcia finansowego. Jego jedyną nadzieją na uratowanie bytu rodziny jest znalezienie firmy, która przeprowadzi błyskawiczny remont instalacji grzewczej oraz nawadniającej. Tylko natychmiastowa wymiana uszkodzonych rur i przywrócenie systemów do użytku pozwoli na dokonanie wysiewu w terminie, który umożliwi gospodarstwu przetrwanie i zarobienie na dalsze utrzymanie.
