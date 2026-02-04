Na kasie w czapce i zimowej kurtce. Pracownicy sklepów Dino marzną w pracy! "W szatni mamy 2 st. C!". Z kontrolą ruszyła Inspekcja Pracy

Pracownicy sklepów Dino skarżą się na niskie temperatury panujące w placówkach sieci i pomieszczeniach socjalnych, co utrudnia im wykonywanie obowiązków. W internecie pojawiły się zdjęcia pracowników, którzy wykonując swoje obowiązki musieli ubrać zimowe kurtki i czapki. Na niskie temperatury panujące w sklepach narzekają również klienci. Państwowa Inspekcja Pracy potwierdziła naruszenia przepisów BHP.

W szatni mamy 2 st. C!”

W sieci pojawiło się zdjęcie kasjerki w jednym ze sklepów sieci Dino, która była ubrana w zimową kurtkę i czapkę z nausznikami. Zdjęcie zostało zrobiono, gdy temperatura na kasie wynosiła zaledwie 6 st.

Po tym, jak temat został nagłośniony przez media, temperatura na sali sprzedaży została podwyższona, jednak w pomieszczeniach socjalnych i szatni wciąż panuje chłód

— powiedziała w rozmowie z „Faktem” jedna z kasjerek.

Pracownicy podkreślają, że każdego dnia muszą ubierać się szczególnie ciepło, aby przetrwać zimno podczas pracy.

Okazuje się, o czym w rozmowie powiedział Wojciech Jendrusiak, przewodniczący OPZZ Konfederacja Pracy, że taka sytuacja zdarza się nagminnie, co zgłaszają sami pracownicy.

A to z dzisiaj, pisze do nas jedna z pracownic: „Mieliśmy dostać nagrzewnice. Ale niedawno dzwoniła kierowniczka regionalna, że jeśli kasjerowi jest zimno, to może przejść na kasę nr 2. Tylko że my na kasie nr 2 już od soboty pracujemy, bo radzimy sobie, jak możemy. Teraz w ciągu dnia jest lepiej, bo świeci słońce i grzeje przez szybę na kasie, ale magazyn i szatnia to istna tragedia. W szatni mamy 2 st. C!”

— informuje Jendrusiak.

Na ciężkie warunki pracy pracowników Dino zwracają uwagę również klienci sieci. W sieci można przeczytać wiele komentarzy osób, które wyrażają swoje oburzenie zaistniałą sytuacją.

Dzisiaj byłam w Dino i pan na kasie siedział w czapce. Drzwi się ciągle otwierają, a oni praktycznie obok siedzą. Ten, kto wymyślił kasy zaraz obok drzwi, chyba sam powinien sobie posiedzieć i zobaczyć jak to jest

— pisze jedna z klientek.

Kontrola Inspekcji Pracy

Sprawą zajęła się Państwowa Inspekcja Pracy. Jendrusiak poinformował w rozmowie z „Faktem”, że są już pierwsze nakazy.

Inspektorzy potwierdzili naruszenia przepisów BHP, m.in. w zakresie temperatury w sklepach i nieprawidłowego składowania towarów

— powiedział.

kk/medonet.pl/”Fakt”/X

