W nocy z 3 na 4 lutego wojskowe systemy radiolokacyjne odnotowały kolejne wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów – poinformowało rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

We wpisie na platformie X Dowództwo poinformowało też, że loty obiektów „były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP”.

Współpraca Sił Zbrojnych RP ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa pozwala tym służbom na szybką reakcję, w tym przejęcia obiektów i zatrzymania osób podejrzanych o te incydenty

— podkreśliło DORSZ.

Siły Zbrojne RP 24/7 pozostają w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej

— dodało Dowództwo we wpisie.

W ostatnich dniach Dowództwo informowało o wlotach balonów w polską przestrzeń powietrzną. Jak wówczas informowano, obiekty nadlatywały z kierunku Białorusi i były to prawdopodobnie balony przemytnicze.

kk/PAP

