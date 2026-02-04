W oknie życia przy Przedszkolu Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie znaleziono kilkumiesięcznego chłopczyka. Dziecko jest w dobrym stanie zdrowia i nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo – potwierdziła aspirant sztabowy Magdalena Handziuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.
Dziś wieczorem ostrzeszowska policja została zawiadomiona przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że w tzw. „Oknie życia” znajduje się dziecko
— powiedziała PAP oficer prasowy ostrzeszowskiej policji aspirant sztabowy Magdalena Handziuk.
Instytucja ta znajduje się w budynku Przedszkola Sióstr Nazaretanek przy ul. Leśnej w Ostrzeszowie.
Stan dziecka
Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego. Niemowlę zostało przewiezione na badania na oddział dziecięcy do szpitala w Ostrzeszowie.
Po wstępnej diagnozie lekarze stwierdzili, że chłopiec jest w przedziale wiekowym od 5 do 7 miesięcy życia.
Jest dobrze odżywiony, zaopiekowany, bez żadnych śladów mogących świadczyć o jakiejkolwiek przemocy fizycznej. Był też dobrze ubrany, jak na tę porę roku
— powiedziała policjantka i dodała, że „dalsze czynności będą podejmowane najprawdopodobniej w środę”.
Czym jest Okno życia?
Okno życia to miejsce umożliwiające matce anonimowe i bezpieczne pozostawienie swojego dziecka bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych. Okno jest dostępne 24 godziny na dobę. Po jego otwarciu uruchamia się alarm, dziecko natychmiast trafia pod opiekę medyków do szpitala, a w przyszłości do adopcji.
W Polsce zwyczajem stało się, że okna życia otwierane są z okazji Dnia Świętości Życia, przypadającego w dniu 25 marca. W kraju działa obecnie blisko 70 okien życia, z czego w Wielkopolsce jest kilka takich miejsc.
