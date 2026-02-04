Dziecko znaleziono w oknie życia w Ostrzeszowie! Chłopiec ma około 5-7 miesięcy, a jego stan jest dobry. Policja zabrała głos

  • Kraj
  • opublikowano:
W oknie życia w wielkopolskim Ostrzeszowie znaleziono kilkumiesięcznego chłopczyka. / autor: Fratria
W oknie życia w wielkopolskim Ostrzeszowie znaleziono kilkumiesięcznego chłopczyka. / autor: Fratria

W oknie życia przy Przedszkolu Sióstr Nazaretanek w Ostrzeszowie znaleziono kilkumiesięcznego chłopczyka. Dziecko jest w dobrym stanie zdrowia i nie zagraża mu żadne niebezpieczeństwo – potwierdziła aspirant sztabowy Magdalena Handziuk, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Ostrzeszowie.

Dziś wieczorem ostrzeszowska policja została zawiadomiona przez Wojewódzkie Centrum Powiadamiania Ratunkowego, że w tzw. „Oknie życia” znajduje się dziecko

— powiedziała PAP oficer prasowy ostrzeszowskiej policji aspirant sztabowy Magdalena Handziuk.

Instytucja ta znajduje się w budynku Przedszkola Sióstr Nazaretanek przy ul. Leśnej w Ostrzeszowie.

Stan dziecka

Na miejsce skierowano funkcjonariuszy oraz zespół ratownictwa medycznego. Niemowlę zostało przewiezione na badania na oddział dziecięcy do szpitala w Ostrzeszowie.

Po wstępnej diagnozie lekarze stwierdzili, że chłopiec jest w przedziale wiekowym od 5 do 7 miesięcy życia.

Jest dobrze odżywiony, zaopiekowany, bez żadnych śladów mogących świadczyć o jakiejkolwiek przemocy fizycznej. Był też dobrze ubrany, jak na tę porę roku

— powiedziała policjantka i dodała, że „dalsze czynności będą podejmowane najprawdopodobniej w środę”.

Czym jest Okno życia?

Okno życia to miejsce umożliwiające matce anonimowe i bezpieczne pozostawienie swojego dziecka bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji prawnych. Okno jest dostępne 24 godziny na dobę. Po jego otwarciu uruchamia się alarm, dziecko natychmiast trafia pod opiekę medyków do szpitala, a w przyszłości do adopcji.

W Polsce zwyczajem stało się, że okna życia otwierane są z okazji Dnia Świętości Życia, przypadającego w dniu 25 marca. W kraju działa obecnie blisko 70 okien życia, z czego w Wielkopolsce jest kilka takich miejsc.

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych