Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752270-porazajace-statystyki-juz-42-osoby-zmarly-z-powodu-wychlodzenia

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.