Minionej doby z wychłodzenia zmarły trzy osoby, a od początku listopada 42 osób - poinformowała Komenda Główna Policji. To najwięcej ofiar zimna w ostatnich czterech sezonach zimowych. Zimą 2024/2025 zmarło z tego powodu 14 osób, w sezonie 2023/2024 było to 28 osób, a rok wcześniej - 21 osób, chociaż zima wciąż się nie skończyła.
Reporter Telewizji wPolsce24 Piotr Czyżewski przeprowadził nocny patrol na ulicach Warszawy, aby przyjrzeć się temu, jak wygląda sytuacja bezdomnych w najzimniejszą noc roku.
Postanowiłem sprawdzić, jak miasto jest przygotowane do pomocy osobom bezdomnym, które mieszkają na co dzień na ulicy
— wskazał na antenie Telewizji wPolsce24.
Mimo tego, że byłem bardzo dobrze ubrany, to po kilkudziesięciu minutach na dworze już było bardzo nieprzyjemnie i postanowiliśmy pojeździć sobie po tych namiotach, które Rafał Trzaskowski wystawił dla bezdomnych. Te namioty znajdują się w kilku miejscach Warszawy, między innymi przy Dworcu Wileńskim, na Rondzie Wiatraczna, jeden się znajduje przy stacji metra Wilanowska, jeden jest na „patelni”, jeden gdzieś na Słodowcu. One są ogrzewane za pomocą agregatów prądotwórczych
— przekazał.
Zwiedziliśmy sobie te namioty. Tam rzeczywiście Ochotnicza Straż Pożarna jest bardzo aktywna, tam można wejść, dostać ciepłej herbaty i się ogrzać. Generalnie na tym polega ta idea.W niektórych miejscach, na przykład na stacji tam Wilanowska nie było nikogo. Natomiast na Pradze już trochę tych ludzi tam było, po kilka osób w środku
— zaznaczył.
Kolejne ofiary zimna
Sroga zima w Polsce zbiera żniwo. Cały czas pojawiają się informacje o kolejnych ofiarach mrozów.
Wychłodzenie organizmu było prawdopodobną przyczyną śmierci 56-letniej kobiety i rok młodszego mężczyzny, których ciała odnaleziono dzień po dniu w dwóch mieszkaniach jednej z łódzkich kamienic
— poinformowała policja.
Jak poinformowała PAP rzeczniczka Komendanta Miejskiego Policji w Łodzi asp. Kamila Sowińska, pierwszą ofiarę w kamienicy przy ul. Malinowej na Bałutach ujawniono 2 lutego.
W jednym z mieszkań odnaleziono leżącą pod kołdrą i kocami 56-latkę bez oznak życia.
Lekarz stwierdził zgon kobiety, nie wykluczając udziału osób trzecich. Przyczynę śmierci wyjaśni sekcja zwłok. Jedną z hipotez branych pod uwagę jest wychłodzenie organizmu. Mieszkanie, w którym znaleziona została ofiara, było nieogrzewane
— przekazała.
Asp. Sowińska dodała, że do tej samej kamienicy policjanci zostali wezwani również we 3 lutego przez pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi. Kiedy przyszedł odwiedzić swojego podopiecznego, mężczyzna był bez oznak życia.
Lekarz stwierdził zgon 55-latka, wykluczony został udział osób trzecich. Jako przyczyna śmierci zostało wskazane wychłodzenie organizmu
— wyjaśniła rzeczniczka.
Informacje KGP
Komenda Główna Policji poinformowała o wzroście liczby osób, które od listopada zmarły w wyniku wychłodzenia. Zmiana ma związek z informacjami o wynikach sekcji zwłok jednej osoby, która zmarła w ubiegłych dniach. Sekcja wykazała, że przyczyną śmierci było wychłodzenie organizmu.
Komenda Główna Policji przypomniała na platformie X, że niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych czy nietrzeźwych.
Każdego dnia policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc
— napisała KGP.
Policja zaapelowała, by nie być obojętnym i w razie zauważenia osoby, która może być narażona na wychłodzenie, zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Jeden telefon może uratować
— napisała KGP.
Apel rządzących
O zwracanie uwagi na sytuację innych osób w czasie mrozów zaapelował również wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
Od kilku tygodni apelujemy o taką solidarność społeczną i obywatelską. Służby są gotowe do niesienia pomocy tym wszystkim, którzy znajdą się w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia, ale nie o wszystkich przypadkach wiemy
— mówił w TVP Info w likwidacji Mroczek.
Dodał, że kilka tysięcy funkcjonariuszy, w szczególności policji, sprawdza miejsca, w których najczęściej pojawiają się bezdomni, tj. m.in. dworce, przystanki, ogródki działkowe.
Ale potrzebna jest solidarność społeczna, to znaczy informacja, sprawdzenie, jak radzą sobie nasi sąsiedzi, o których wiemy, że czasami mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu
— mówił.
Mroczek dodał, że uruchamiane są również punkty schronienia, w których można się ogrzać i uzyskać pomoc medyczną.
Adrian Siwek/wPolsce24/PAP/X
