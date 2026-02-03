Z powodu niskiej temperatury dziś odwołano zajęcia w 585 szkołach. Najwięcej, bo 230 na Mazowszu i 156 w województwie pomorskim – poinformowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w znacznej części kraju obowiązują ostrzeżenia przed silnymi mrozami.
Temperatura w dzień może ciągle wynieść minus 15 st. C, a w nocy minus 17 st. C. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed smogiem dla jednego powiatu. Resort edukacji przekazał najnowsze dane dotyczące zamkniętych szkół. MEN poinformował, że szkoły zamknięto w dziewięciu województwach: mazowieckim – 230 szkół, pomorskim – 156, warmińsko-mazurskim – 87, podlaskim – 71, lubelskim – 20, wielkopolskim – 9, lubuskim – 6, świętokrzyskim – 4 oraz śląskim – 2.
To oznacza, że w ciągu dnia liczba zamkniętych szkół wzrosła, bo po godz. 10 resort informował, że jest ich 549.
Z powodu niskich temperatur zajęcia odwołano w 585 szkołach. W części placówek dyrektorzy organizują nauczanie zdalne oraz zajęcia opiekuńcze
— poinformowało MEN na platformie X.
Nauczanie zdalne
Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.
Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor ma zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno dzięki systemowi udostępnionemu przez ministra edukacji, jak i poprzez inne narzędzia komunikacji elektronicznej, aby zapewnić uczniom kontynuację nauki.
CZYTAJ TAKŻE: Taka pogoda czeka nas w najbliższym czasie! IMGW: Ostrzeżenia przed silnymi mrozami w znacznej części kraju
Mrozy nie ustępują
IMGW informuje o ostrzeżeniach I stopnia przed silnymi mrozami. Zostały one wydane dla województwa kujawsko-pomorskiego, znacznej części woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Instytut prognozuje, że na tych obszarach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 15 st. C do minus 10 st. C, a średnia prędkość wiatru od 10 km/h do 25 km/h.
Ostrzeżenia II stopnia przed silnymi mrozami obowiązują w województwie podlaskim oraz w znacznej części woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W nocy z wtorku na środę prognozowane jest od minus 17 st. C do minus 13 st. C. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od minus 15 st. C do minus 10 st. C, a średnia prędkość wiatru – 5-20 km/h.
Ostrzeżenia obowiązują najpóźniej do środy, do godz. 10.00.
CZYTAJ TAKŻE: Mieszkańcy części Gdańska i całego Sopotu odcięci od dostaw ciepła! Nieszczelność w elektrociepłowni ma zostać usunięta…. za dwa dni
Robert Knap/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752267-mroz-przedluzyl-ferie-w-calym-kraju-zamknieto-585-szkol
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.