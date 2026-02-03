„Awarie się zdarzają właściwie w każdej elektrociepłowni. Natomiast z pewnością tych awarii mogłoby być mniej, gdyby energetyka była w trochę innej sytuacji aniżeli jest” - mówił na antenie Telewizji wPolsce24 Sławomir Wołyniec, prezes EC Zagłębie Dąbrowskie.
W Polsce mamy do czynienia z awariami elektrociepłowni. Największa ma miejsce w Gdańsku, ale problemy są także w Warszawie, w Łodzi i w Poznaniu.
Awarie
Sprawę na antenie Telewizji wPolsce24 skomentował Sławomir Wołyniec, prezes elektrociepłowni Zagłębie Dąbrowskie.
Jak to było w słynnym filmie z lat 80-tych - jest zima, więc musi być zimno, ale domyślam się, że osobom, które tego w tym momencie doświadczają, na pewno nie jest do śmiechu. Awarie się zdarzają. Awarie się zdarzają właściwie w każdej elektrociepłowni. Natomiast z pewnością tych awarii mogłoby być mniej, gdyby energetyka była w trochę innej sytuacji aniżeli jest
— wskazał.
Według danych publikowanych co roku przez Urząd Regulacji Energetyki, system kogeneracji, czyli tych systemów, które jednocześnie wytwarzają energię elektryczną i energię cieplną, uśredniony wskaźnik rentowności nieprzerwanie od roku 2019 jest ujemny. W roku 19 i 20 to było zaledwie -6% natomiast w roku 21 to było już - 11%, - 38% za rok 22 i - 17% za rok 23. Taki jest uśredniony wskaźnik rentowności wszystkich podmiotów kogeneracyjnych
— przekazał.
Problem z ETS
Prezes elektrociepłowni wskazał, że problemy są opłaty ETS.
W tym momencie za tonę węgla należy zapłacić około 300 złotych w zależności od tego, jaka jest jakość tego węgla. Natomiast prawo do spalenia tej tony węgla (…) to 160 euro, czyli około 700 zł. To jest opłata od spalenia tony węgla. Tylko że Urząd Regulacji Energetyki, który narzuca taryfy, nie uwzględnia w wielu przypadkach tego kosztu w swoich kalkulacjach. Stąd problemy
— zauważył.
Elektrociepłownie walczą o przetrwanie i często brakuje środków na profilaktykę w zapobieganiu awariom. Oczywiście nie jest to reguła i elektrociepłownie są w bardzo różnych sytuacjach. Duże elektrociepłownie mają najpoważniejszy problem. Małe elektrociepłownie poniżej 20 MW nie są w systemie EU ETS i te są w zupełnie innej sytuacji. Natomiast one są rentowne i dodatkowo też zaburzają ten wskaźnik, bo to -38 w 2022 roku to był uśredniony wskaźnik
— zaznaczył.
Adrian Siwek/wPolsce24
