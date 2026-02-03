Niebezpieczny incydent na Lotnisku Chopina w Warszawie. W śmieciarce wybuchł pożar! Słychać było huk

Do niebezpiecznego incydentu doszło dzisiaj w pobliżu Lotniska Chopina w Warszawie. W śmieciarce, która znajdowała się w strefie technicznej terminalu, wybuchł pożar podczas zgniatania odpadów. Słychać było także huk. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe i porządkowe.

Do incydentu doszło około godzin 8:00. Na miejsce zdarzenia przybyli policjanci, straż graniczna, strażacy i pirotechnicy. Piotr Rudzki z Lotniska Chopina, w rozmowie z reporterem RMF MAXX, zapewnił, że procedury bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo.

W strefie technicznej terminalu Lotniska Chopina doszło do incydentu podczas obsługi wywozu śmieci. Obowiązujące procedury zadziałały, zdarzenie nie wpłynęło na sytuację operacyjną lotniska, dalsze czynności prowadzą służby państwowe

— powiedział.

Pożar został ugaszony. Pasażerowie nie musieli być ewakuowani, a loty odbywają się zgodnie z rozkładem. Osoby kierujące się na lotnisko lub z niego wracające muszą uważać na utrudnienia związane z kursowaniem autobusów.

Onet/RMF/Oprac. Kamil Kwiatek

