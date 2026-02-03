Do niebezpiecznego incydentu doszło dzisiaj w pobliżu Lotniska Chopina w Warszawie. W śmieciarce, która znajdowała się w strefie technicznej terminalu, wybuchł pożar podczas zgniatania odpadów. Słychać było także huk. Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe i porządkowe.
Do incydentu doszło około godzin 8:00. Na miejsce zdarzenia przybyli policjanci, straż graniczna, strażacy i pirotechnicy. Piotr Rudzki z Lotniska Chopina, w rozmowie z reporterem RMF MAXX, zapewnił, że procedury bezpieczeństwa zadziałały prawidłowo.
W strefie technicznej terminalu Lotniska Chopina doszło do incydentu podczas obsługi wywozu śmieci. Obowiązujące procedury zadziałały, zdarzenie nie wpłynęło na sytuację operacyjną lotniska, dalsze czynności prowadzą służby państwowe
— powiedział.
Pożar został ugaszony. Pasażerowie nie musieli być ewakuowani, a loty odbywają się zgodnie z rozkładem. Osoby kierujące się na lotnisko lub z niego wracające muszą uważać na utrudnienia związane z kursowaniem autobusów.
Onet/RMF/Oprac. Kamil Kwiatek
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752243-niebezpieczny-incydent-na-lotnisku-chopina-w-warszawie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.