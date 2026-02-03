Dziś po godzinie 8.00 Służba Kontrwywiadu Wojskowego zatrzymała pracownika Ministerstwa Obrony Narodowej. Mężczyzna podejrzany jest o szpiegostwo na rzecz rosyjskiego wywiadu (według niektórych źródeł - służb obcego państwa, choć nie podaje się, jakiego konkretnie. Również MON, które potwierdza zatrzymanie domniemanego szpiega, nie wskazuje, dla którego obcego państwa miał pracować). Sprawa jest rozwojowa. Niewykluczone są kolejne zatrzymania - podaje nieoficjalnie Onet, powołując się na swoje źródła w MON.
Zatrzymany miał być zatrudniony w Departamencie Strategii i Planowania Obronnego MON. Chodzi o „wieloletniego pracownika średniego szczebla” (w tym momencie nie wiadomo, od jak dawna był zatrudniony w resorcie). Z mężczyzną prowadzone są czynności w prokuraturze.
Choć Onet podaje, że zarzuty dotyczą współpracy z rosyjskimi służbami, inne źródła - np. Polsat News - wskazują, że dopóki trwają czynności, warto być „ostrożnym w ferowaniu na rzecz jakiego państwa pracował”.
Resort obrony potwierdza zatrzymanie
Szczegółów - dotyczących m.in. tego, dla jakiego państwa pracował zatrzymany, nie podaje także MON.
Informujemy, że dzisiaj w godzinach porannych w siedzibie MON (al. Niepodległości, Warszawa) doszło do zatrzymania wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej. Osobie zostały przedstawione zarzuty współpracy z obcym wywiadem
— podało MON na platformie X.
Resort zaznaczył, że sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, „która podczas zatrzymania współpracowała z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową”.
Obecnie trwają czynności procesowe
— poinformowało MON.
Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP zatrzymany to pracownik cywilny z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.
Zatrzymanego przesłuchuje prokuratura
Z budynku resortu wyprowadzili go funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, a cała akcja była wynikiem trwającego od dłuższego czasu śledztwa prowadzonego przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego
— podaje nieoficjalnie Onet, powołując się na swoje źródła w MON.
Zatrzymanego przesłuchuje ósmy wydział ds. wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Jego działania mają być dokładnie udokumentowane, a zatrzymanie poparte mocnymi dowodami.
