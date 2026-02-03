Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że nadal obowiązują ostrzeżenia przed silnymi mrozami w znacznej części kraju. Temperatura w dzień może wynieść minus 15 st. C, natomiast w nocy minus 17 st. C. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert przed smogiem dla jednego powiatu.
IMGW informuje o ostrzeżeniach I stopnia przed silnymi mrozami. Zostały one wydane dla województwa kujawsko-pomorskiego, znacznej części woj. pomorskiego, zachodnio-pomorskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Instytut prognozuje, że na tych obszarach temperatura maksymalna w dzień wyniesie od minus 15 st. C do minus 10 st. C. Natomiast średnia prędkość wiatru wyniesie od 10 km/h do 25 km/h.
Alerty te będą obowiązywały najpóźniej do godz. 10.
Ostrzeżenia II stopnia również przed silnymi mrozami obowiązują w województwie: podlaskim, znacznej części woj. lubelskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. W nocy z wtorku na środę prognozowane jest od minus 17 st. C do minus 13 st. C, natomiast w dzień temperatura maksymalna wyniesie od minus 15 st. C do minus 10 st. C. Średnia prędkość wiatru wyniesie 5-20 km/h.
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega także przed złą jakością powietrza - smogiem (pyłem zawieszonym PM10) w powiecie otwockim w województwie mazowieckim. Alert będzie obowiązywał we wtorek, 3 lutego.
Jeśli możesz, unikaj aktywności na zewnątrz i nie wietrz pomieszczeń
— informuje RCB.
Alert dla powiatu otwockiego
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie powiatu otwockiego.
Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
