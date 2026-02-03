Kabaret! Tak wygląda sytuacja w Gdańsku! Próbują uspokajać mieszkańców: "To by oznaczało, że jest lepiej niż wczoraj"

Sytuacja w Gdańsku / autor: PAP/Andrzej Jackowski
Sytuacja po awarii w elektrociepłowni jest obecnie stabilna - przekazała PAP rzeczniczka prasowa Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (GPEC) Jadwiga Grabowska. Podkreśliła, że spółka dokłada wszelkich starań, aby temperatura w mieszkaniach nie spadła poniżej 15 stopni Celsjusza.

O awarii jednego z kotłów blokowych w gdańskiej elektrociepłowni władze Gdańska i Sopotu poinformowały w poniedziałek. Jej konsekwencją było obniżenie temperatury zasilania miejskiej sieci ciepłowniczej GPEC w Gdańsku i Sopocie o ok. 10-15 proc, co może powodować lokalne przerwy w dostawach ciepłej wody oraz niższą temperaturę grzejników.

Rzeczniczka prasowa GPEC Jadwiga Grabowska powiedziała PAP we wtorek rano, że sytuacja jest obecnie stabilna i wygląda podobnie jak w poniedziałek o tej samej porze.

Mamy nawet trochę mniej węzłów, które określilibyśmy jako niedziałające, czyli pozbawione dostaw ciepła. A to by oznaczało, że jest lepiej niż wczoraj, bo jeżeli przy zaniżonych parametrach jesteśmy w stanie utrzymać przez kolejną noc podobny poziom sytuacji, to znaczy, że jest dobrze

— oceniła.

Zapewniła jednocześnie, że w większości mieszkań, w obszarach dotkniętych awarią temperatura będzie normalna.

Natomiast staramy się dogrzewać mieszkania, w których również w ciągu dnia pojawiają się zakłócenia, aby temperatura nie spadała poniżej jakiegoś racjonalnego poziomu, powiedzmy 15 stopni Celsjusza

— dodała Jadwiga Grabowska.

W których dzielnicach gdańska jest problem?

Problem dotyczy mieszkańców dzielnic: Żabianka, Oliwa (wschodnia część), Strzyża, Stogi (południowa część), Śródmieście, Orunia-Św. Wojciech-Lipce (północna część), Orunia Górna-Gdańsk Południe oraz całego Sopotu.

Z powodu awarii władze Gdańska podjęły decyzję o zawieszeniu zajęć w szkołach podstawowych, które nie posiadają własnego systemu ogrzewania. Zajęcia zostały odwołane również w części sopockich placówek.

Oddział Wybrzeże PGE Energia Ciepła w Gdańsku szacuje, że naprawa awarii zostanie zakończona w środę, 4 lutego.

W związku z awarią GPEC umożliwił mieszkańcom Gdańska i Sopotu wypożyczenie grzejników i farelek. We wtorek i środę będzie można je odebrać w godzinach 7.00-20.00 w dwóch lokalizacjach Grupy GPEC w Gdańsku: przy ul. Słowackiego 159B i przy ul. Miałki Szlak 44. Aby wypożyczyć grzejniki, należy wcześniej zadzwonić pod nr telefonu: 58-52-43-580.

