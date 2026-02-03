ZDJĘCIA

Wykolejenie pociągu towarowego relacji Szczecin–Chełm! Na miejscu działają strażacy, policja i Straż Ochrony Kolei

Wykolejenie pociągu w Polsce / autor: Fratria/X
Wykolejenie pociągu w Polsce / autor: Fratria/X

W nocy doszło do wykolejenia pociągu towarowego relacji Szczecin–Chełm przewożącego olej opałowy w rejonie Jaroszowa Wola - poinformowała w serwisie X Komenda Stołeczna Policji. Nikt nie ucierpiał; teren jest zabezpieczany, na miejscu działają strażacy, policja i Straż Ochrony Kolei.

Rzecznik PSP st. bryg. Karol Kierzkowski dodał we wpisie na X, że na miejscu zdarzenia pracuje około 60 strażaków i 19 samochodów.

Nie odnotowano osób rannych ani wycieków z cystern przewożących olej. Strażacy zabezpieczają teren zdarzenia

— zaznaczył.

Wagony zjechały z nasypu

Brygadier Łukasz Darmofalski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Piasecznie przekazał z kolei radiu RMF FM, że wagony zjechały z nasypu i znajdują się na boku, poza torowiskiem.

Wycieków nie widać, ale musimy określić, czy w miejscu styku, gdzie wagon jest oparty o ziemię, płaszcze cystern nie zostały uszkodzone

– przekazał bryg. Darmofalski.

Działania straży polegają obecnie na ocenie stopnia uszkodzenia wagonów. Odłączono też zasilanie na trakcji elektrycznej.

Jaka była przyczyna wykolejenia?

Jak podała w komunikacje Policja, eksperci pracujący na miejscu wskazują, że prawdopodobną przyczyną są bardzo niskie temperatury.

W nawiązaniu do zdarzenia związanego z wykolejeniem się pociągu towarowego relacji Szczecin - Chełm informujemy, że wstępne opinie pracujących już na miejscu ekspertów wskazują jako prawdopodobną przyczynę czynniki eksploatacyjne w połączeniu z aktualnymi warunkami pogodowymi – bardzo niskie temperatury.

PAP/Tomasz Karpowicz

