Operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej, związane z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, zostało zakończone - poinformowało Dowództwo Operacyjne RSZ. Dodało też, że nie zaobserwowano naruszenia przestrzeni powietrznej Polski.
Rano Dowództwo Operacyjne RSZ w komunikacie na X poinformowało, że związku z aktywnością lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, wykonującego uderzenia na terytorium Ukrainy, rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Po godz. 7 DORSZ przekazało informację o zakończeniu działań, dodano, że uruchomione naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego powróciły do standardowej działalności operacyjnej.
Wsparcie sił NATO
Polskie dowództwo podziękowało za wsparcie siłom NATO, a także Siłom Powietrznym Niemiec Luftwaffe, których samoloty - jak zaznaczono - pomagały zapewnić bezpieczeństwo na polskim niebie. Podziękowania zostały skierowane też do Holenderskich Sił Zbrojnych za wsparcie systemami obrony powietrznej.
DORSZ zapewniło też, że Wojsko Polskie zgodnie z założeniami operacji Wschodnia Zorza na bieżąco monitoruje sytuację na terytorium Ukrainy i pozostaje w stałej gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej.
Rosja przeprowadziła we wtorek zmasowany atak na Ukrainę z użyciem rakiet odpalonych przez samoloty lotnictwa strategicznego oraz dronów. Wybuchy słychać było m.in. w Kijowie, Charkowie i mieście Dniepr. Są informacje o rannych i uszkodzeniach infrastruktury energetycznej.
PAP/Tomasz Karpowicz
