Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach spowodował kolizję drogową. Według ustaleń dziennikarza RMF FM, 63-letni mężczyzna miał prawie dwa promile alkoholu w organiźmie.
Kierujący samochodem 63-latek zjechał z drogi, uszkodził żywopłot i znak drogowy. Mężczyźnie nic się nie stało.
Policjanci powiadomili przełożonego sędziego.
kk/RMF FM
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752204-pijany-sedzia-powodowal-kolizje-drogowa-mial-prawie-dwa-promile
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.