63-letni sędzia spowodował kolizję drogową. Miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu! "Uszkodził żywopłot i znak drogowy'

  • Kraj
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: Fratria
autor: Fratria

Sędzia Sądu Apelacyjnego w Katowicach spowodował kolizję drogową. Według ustaleń dziennikarza RMF FM, 63-letni mężczyzna miał prawie dwa promile alkoholu w organiźmie.

Kierujący samochodem 63-latek zjechał z drogi, uszkodził żywopłot i znak drogowy. Mężczyźnie nic się nie stało.

Policjanci powiadomili przełożonego sędziego.

kk/RMF FM

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych