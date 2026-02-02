Jak donosi portal Warszawa w Pigułce pociąg Express Intercity „Kaszub” z Zakopanego do Warszawy z powodu poważnej awarii sieci trakcyjnej utknął na trasie. Skład stał na odludziu bez ogrzewania, co wywołało panikę podróżnych z uwagi na mrozy.
Pociąg wyruszył z Zakopanego o godzinie 13:40 i planowo miał dotrzeć do Warszawy Centralnej o 18:35.
W okolicach Miechowa skład nagle się zatrzymał. Powodem tego była awaria sieci trakcyjnej, która odcięła dopływ prądu.
Spowodowało to natychmiastowe wyłączenie systemów pokładowych. Pociąg nie tylko przestał jechać, ale także zgasło w nim światło i wyłączyło się ogrzewanie.
Do pociągu skierowana została lokomotywa spalinowa, która ściągnęła pociąg ze szlaku do stacji w Miechowie.
Adrian Siwek/Warszawa w Pigułce
