Kobieta i dziecko potrącone przez pijanego 25-latka. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wjechał na chodnik. Uciekł z miejsca zdarzenia

25-letni kierowca Volkswagena potrącił 32-letnią kobietę i jej siedmioletnią córkę. / autor: Fratria
25-letni kierowca Volkswagena potrącił 32-letnią kobietę i jej siedmioletnią córkę. / autor: Fratria

25-letni kierowca Volkswagena potrącił 32-letnią kobietę i jej siedmioletnią córkę w Czersku, gdy szły one chodnikiem. Porzucił auto i uciekł z miejsca wypadku. Był pijany – poinformowała oficer prasowa chojnickiej policji st. asp. Magdalena Zblewska.

Do wypadku doszło kilka minut po godz. 18.00 w Czersku przy ul. Targowej w powiecie chojnickim na Pomorzu.

Potrącenie i ucieczka

Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca samochodu marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i potrącił 32-letnią kobietę i siedmiolatkę. Następnie porzucił pojazd i uciekł

— przekazała policjantka.

Mężczyzna, 25-letni mieszkaniec Czerska, został zatrzymany. Był pijany, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Dziecko w szpitalu

Rzecznik pomorskiej straży pożarnej Jakub Friedenberger przekazał, że poszkodowana dziewczynka została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.

Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej i policja, która ustala okoliczności zdarzenia.

Adrian Siwek/PAP

