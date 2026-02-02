„25-letni kierowca Volkswagena potrącił 32-letnią kobietę i jej siedmioletnią córkę w Czersku, gdy szły one chodnikiem. Porzucił auto i uciekł z miejsca wypadku. Był pijany – poinformowała oficer prasowa chojnickiej policji st. asp. Magdalena Zblewska.
Do wypadku doszło kilka minut po godz. 18.00 w Czersku przy ul. Targowej w powiecie chojnickim na Pomorzu.
Potrącenie i ucieczka
Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca samochodu marki Volkswagen stracił panowanie nad pojazdem, wjechał na chodnik i potrącił 32-letnią kobietę i siedmiolatkę. Następnie porzucił pojazd i uciekł
— przekazała policjantka.
Mężczyzna, 25-letni mieszkaniec Czerska, został zatrzymany. Był pijany, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie.
Dziecko w szpitalu
Rzecznik pomorskiej straży pożarnej Jakub Friedenberger przekazał, że poszkodowana dziewczynka została zabrana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala.
Na miejscu są cztery zastępy straży pożarnej i policja, która ustala okoliczności zdarzenia.
Adrian Siwek/PAP
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752201-kobieta-i-dziecko-potracone-przez-pijanego-25-latka
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.