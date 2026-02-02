Niezidentyfikowany dron spadł na jednostkę wojskową w Przasnyszu! Zaskakujący komunikat Żandarmerii Wojskowej

Dziennikarz śledczy Radia ZET Mariusz Gierszewski ustalił, że 28 stycznia dron nieznanego pochodzenia spadł na 2 Ośrodek Radioeletroniczny w Przasnyszu. Żandarmeria Wojskowa potwierdziła, iż prowadzi w tej sprawie dochodzenie.

2 Ośrodek Radioeletroniczny w Przasnyszu to jednostka, która zajmuje się rozpoznaniem oraz walkę radioelektroniczną. Monitoruje przestrzeń radiową północno-wschodniej Polski, w tym Przesmyk Suwalski.

Jest podejrzenie, że był to dron rozpoznawczy, który sczytywał urządzenia pola antenowego. Służba dyżurna jednostki była bezradna. Obserwowała jak lata i nic nie mogła zrobić. Po jego upadku popełniono błąd i wniesiono go do budynku, mógł dalej zbierać dane

— powiedział informator Radia Zet.

Komunikat Żandarmerii Wojskowej

Z kolei z komunikatu Żandarmerii Wojskowej wynika, iż to prawdopodobnie… dron-zabawka.

PŻW Przasnysz prowadzi dochodzenie w sprawie BSP, który 28 stycznia br. spadł na teren tamtejszej JW, nie wyrządzając żadnych szkód. Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to dron-zabawka, pozbawiony karty pamięci i karty SIM. Obecnie trwają dalsze czynności procesowe

— poinformowała Żandarmeria Wojskowa.

