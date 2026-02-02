Gen. bryg. Jarosław Chojnacki został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ). Decyzja weszła w życie 2 lutego 2026 roku.
Akt mianowania na nowe stanowisko gen. Chojnackiemu wręczył pod koniec stycznia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Generał sprawował wcześniej m.in. stanowisko zastępcy szefa sztabu w DORSZ.
Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, z dniem 2 lutego 2026 roku gen. bryg. Jarosław Chojnacki został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych
— poinformowało w poniedziałek na platformie X dowództwo.
Życzenia dla nowego dowódcy
DORSZ złożyło jednocześnie generałowi gratulacje oraz „wyrazy pełnego zaufania w związku z objęciem tej odpowiedzialnej funkcji”.
Życzymy powodzenia w realizacji powierzonych zadań, trafnych decyzji oraz satysfakcji płynącej ze wspólnej służby na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej
— dodano w komunikacie.
Jesteśmy przekonani, że Pana doświadczenie i profesjonalizm będą istotnym wsparciem w dalszym wzmacnianiu bezpieczeństwa państwa oraz w budowaniu efektywnej współpracy – zarówno wewnątrz Dowództwa Operacyjnego, jak i z partnerami krajowymi oraz sojuszniczymi
— czytamy we wpisie.
xyz/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752179-nominacja-w-dowodztwie-operacyjnym-nowy-szef-sztabu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.