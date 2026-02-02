Zmiany w Wojsku Polskim. Gen. bryg. Jarosław Chojnacki nowym szefem Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

Gen. bryg. Jarosław Chojnacki został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ). Decyzja weszła w życie 2 lutego 2026 roku.

Akt mianowania na nowe stanowisko gen. Chojnackiemu wręczył pod koniec stycznia szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Generał sprawował wcześniej m.in. stanowisko zastępcy szefa sztabu w DORSZ.

Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej, z dniem 2 lutego 2026 roku gen. bryg. Jarosław Chojnacki został wyznaczony na stanowisko szefa Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych

— poinformowało w poniedziałek na platformie X dowództwo.

Życzenia dla nowego dowódcy

DORSZ złożyło jednocześnie generałowi gratulacje oraz „wyrazy pełnego zaufania w związku z objęciem tej odpowiedzialnej funkcji”.

Życzymy powodzenia w realizacji powierzonych zadań, trafnych decyzji oraz satysfakcji płynącej ze wspólnej służby na rzecz bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

— dodano w komunikacie.

Jesteśmy przekonani, że Pana doświadczenie i profesjonalizm będą istotnym wsparciem w dalszym wzmacnianiu bezpieczeństwa państwa oraz w budowaniu efektywnej współpracy – zarówno wewnątrz Dowództwa Operacyjnego, jak i z partnerami krajowymi oraz sojuszniczymi

— czytamy we wpisie.

