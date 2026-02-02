Mieszkańcy części Gdańska i całego Sopotu odcięci od dostaw ciepła! Nieszczelność w elektrociepłowni ma zostać usunięta.... za dwa dni

Doszło do awarii, która oznacza, że mieszkańców siedmiu dzielnic Gdańska i Sopotu mogą dotknąć przerwy w dostawach ogrzewania / autor: PAP/Andrzej Jackowski
Na Pomorzu utrzymują się bardzo niskie temperatury. Mieszkańcy szukają schronienia m.in. w ogrzewanych namiotach, szkoły zawiesiły zajęcia dydaktyczne. Po raz pierwszy od lat zamarzła Motława w Gdańsku, gdzie spacerowicze ryzykują wejście na lód, mimo ostrzeżeń służb. Co więcej doszło do awarii, która oznacza, że mieszkańców siedmiu dzielnic Gdańska i Sopotu mogą dotknąć przerwy w dostawach ogrzewania.

Minionej nocy w wielu miejscach województwa pomorskiego termometry wskazywały poniżej minus 20 stopni Celsjusza. Obecnie temperatura w regionie wynosi od około minus 17 do minus 12 st. C, a w rejonie Łeby około minus 8 st. C, jednak temperatura odczuwalna jest jeszcze niższa.

Ze względu na mróz, przy kościele św. Jerzego na ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie stanął ogrzewany namiot. Jak przekazała prezydent kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim, to przestrzeń otwarta dla każdego, kto potrzebuje chwili wytchnienia. Można wejść do środka, ogrzać zmarznięte dłonie i napić się gorącej herbaty. Na miejscu jest również strażak, który dba o bezpieczeństwo i służy pomocą.

Namioty z nagrzewnicą stanęły też między innymi na Palcu Jagiellończyka w Malborku i na skrzyżowaniu ulic Chopina i Grunwaldzkiej w Pruszczu Gdańskim.

Z powodu niskich temperaturodwołano lekcje w ponad 20 placówkach oświatowych w regionie, m.in. w szkołach podstawowych w Kwidzynie, w II Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim. W Gdańsku zawieszono zajęcia w Morskiej Szkole Podstawowej, V Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Architektoniczno-Projektowych.

Awaria sieci ciepłowniczej

Mrozy dają się we znaki nie tylko uczniom. Problemy mieli mieszkańcy gdańskiego Brzeźna. Nocą doszło tam do awarii sieci ciepłowniczej, co pozbawiło ogrzewania około 100 budynków w rejonie ulic Emilii Plater, Dworskiej, Mazurskiej i Walecznych.

Na 11 urządzeń uszkodzeniu uległ jeden z kotłów. To oznacza obniżenie parametrów dostarczanego w Gdańsku i Sopocie ciepła. W tej chwili temperatura zasilania sieci ciepłowniczej jest o 10-15 proc. niższa

— informowała Ewa Barszcz, dyrektor Oddziału Wybrzeże elektrociepłowni.

W praktyce może skutkować to tym, że w części Gdańska i Sopotu będzie problem z ogrzewaniem

— wskazała.

Robimy wszystko, żeby ludzie w domach mieli to ciepło. Mamy w planie aby niektóre obiekty wyłączyć z użytkowania ciepła, by trafiło ono do mieszkań. Tak, w niektórych domach nie będzie dziś ciepło. Rekomendowaliśmy też, które obiekty można odciąć. Wśród nich są szkoły. Do czwartku sytuacja będzie pewnie trudna

— przekazał prezes Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Marcin Lewandowski.

Problem dotyczy mieszkańców dzielnic: Żabianka, Oliwa, Strzyża, Stogi, Śródmieście, częściowo Orunia i Orunia Górna oraz całego Sopotu.

Poważne zagrożenie

Siarczyste mrozy, które od kilku dni panują w województwie pomorskim, stanowią realne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, szczególnie osób starszych, samotnych i bezdomnych, a także zwierząt. Dzięki czujności mieszkańców oraz szybkiej reakcji służb w ostatnich dniach udało się zapobiec kilku tragediom.

1 lutego policjanci z powiatu wejherowskiego zostali wezwani na przystanek autobusowy w Wielistowie, gdzie na ławce leżał mężczyzna w kryzysie bezdomności — skrajnie wychłodzony i głodny. Po rozmowie mundurowi przewieźli go w miejsce, gdzie otrzymał schronienie i ciepły posiłek.

Do podobnej interwencji doszło w Gdyni. Dzielnicowi z komisariatu w Chyloni odnaleźli w pustostanie mężczyznę w stanie głębokiej hipotermii. Jego temperatura ciała wynosiła 32 stopnie. Mężczyzna trafił do szpitala.

Mróz zmienił też krajobraz Trójmiasta — po raz pierwszy od wielu lat zamarzła Motława. W sieci pojawiły się zdjęcia i nagrania z centrum Gdańska, na których widać osoby wchodzące na pokrytą lodem rzekę. Służby stanowczo ostrzegają, że wchodzenie na zamarzniętą wodę jezior, rzek i stawów jest skrajnie niebezpieczne i może mieć dramatyczne konsekwencje.

Ostrzeżenia

Do 4 lutego w województwie pomorskim obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym mrozem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla powiatów: wejherowskiego, lęborskiego, słupskiego, bytowskiego, chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego, kartuskiego i Gdańska obowiązuje ostrzeżenia drugiego stopnia. Natomiast ostrzeżenie drugiego stopnia dotyczy powiatów: gdańskiego, nowodworskiego, starogardzkiego, tczewskiego, malborskiego, kwidzyńskiego, sztumskiego.

Jak prognozuje IMGW w nocy z 2 na 3 lutego temperatura minimalna w województwie pomorskim wyniesie od minus 25 st. C na wschodzie do minus 21 st. C na zachodzie, natomiast nad morzem około minus 11 st. Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, porywisty, wschodni.

3 lutego w ciągu dnia termometry wskażą od minus 15 st. C na południowym wschodzie do minus 6 st. C na północnym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porywisty, wschodni.

Adrian Siwek/PAP/Interia

