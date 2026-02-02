Zima zdecydowanie nie powiedziała ostatniego słowa. W nocy nawet -28 stopni! IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia przed silnym mrozem

  • Kraj
  • opublikowano:
Zima zdecydowanie nie powiedziała ostatniego słowa. W nocy nawet -28 stopni! IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia przed silnym mrozem. Na zdjęciu lód oraz wpis IMGW (screen z X) / autor: PAP/Adam Warżawa/X-IMGW (screen)
Zima zdecydowanie nie powiedziała ostatniego słowa. W nocy nawet -28 stopni! IMGW wydał ostrzeżenie II stopnia przed silnym mrozem. Na zdjęciu lód oraz wpis IMGW (screen z X) / autor: PAP/Adam Warżawa/X-IMGW (screen)

W najbliższych dniach w Polsce utrzyma się silny mróz. Na Podlasiu w nocy temperatura może spaść nawet do -28 stopni Celsjusza. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla większości kraju.

Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z wyjątkiem północno-wschodniej części kraju, w której zachmurzenie będzie małe. Na południu i południowym zachodzie wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 19 st. C na północy i minus 13 st. C w centrum do minus 3 st. C na południu i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a miejscami na zachodzie i południu porywisty.

Obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed silnym mrozem dla woj. podlaskiego i części woj. lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Silne mrozy paraliżują szkoły. Są najnowsze dane z ośmiu województw - już 330 placówek zamkniętych. MEN zaapelowało do dyrektorów

Alerty przed silnym mrozem

Nadal aktualne są także alerty I stopnia przed silnym mrozem, którymi objęte są woj. kujawsko-pomorskie, małopolskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, świętokrzyskie i części woj. lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

W nocy z dziś na jutro, na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym zachodzie i na południu zachmurzenie duże, któremu towarzyszyć będą słabe opady śniegu. W rejonach podgórskich Karpat mogą pojawić się też marznące mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od minus 28 st. C na północnym wschodzie, około minus 20 st. C w centrum, do minus 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a na zachodzie porywisty z kierunków wschodnich.

CZYTAJ TAKŻE: Siarczyste mrozy. 3,5 tys. Polaków bez prądu, najwięcej na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Policja zaapelowała o brak obojętności

Zachmurzenie w większości kraju

Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na północy małe. Na południu, zachodzie i miejscami w centrum słabe opady śniegu. W południowej części kraju szczególnie w rejonach podgórskich mogą utrzymać się marznące mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 15 st. C na północnym wschodzie, około minus 12 st. C w centrum, do 0 st. C na południu. Wiatr głównie słaby i umiarkowany, a miejscami na południu i na zachodzie porywisty w kierunku wschodnim.

W nocy z jutra na pojutrze zachmurzenie duże i całkowite. Na zachodzie, w centrum i na południu wystąpią opady śniegu, a w południowo wschodniej części kraju prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na południowych krańcach opady śniegu będą przechodziły w deszcze ze śniegiem i lokalnie w deszcze marznące, które mogą powodować gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od minus 17 st. C na północnym wschodzie, około minus 13 st. C w centrum do minus 1 st. C na południu, zachodzie i na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem w porywach osiągnie prędkość do 55 km/h.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Śmiertelny mróz w Polsce. Minionej doby z wychłodzenia zmarły trzy osoby, a od początku listopada 41 osób. „Jeden telefon może uratować”

Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.

Adam Bąkowski/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych