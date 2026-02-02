W najbliższych dniach w Polsce utrzyma się silny mróz. Na Podlasiu w nocy temperatura może spaść nawet do -28 stopni Celsjusza. IMGW wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla większości kraju.
Dziś zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z wyjątkiem północno-wschodniej części kraju, w której zachmurzenie będzie małe. Na południu i południowym zachodzie wystąpią opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 19 st. C na północy i minus 13 st. C w centrum do minus 3 st. C na południu i na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a miejscami na zachodzie i południu porywisty.
Obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed silnym mrozem dla woj. podlaskiego i części woj. lubelskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Silne mrozy paraliżują szkoły. Są najnowsze dane z ośmiu województw - już 330 placówek zamkniętych. MEN zaapelowało do dyrektorów
Alerty przed silnym mrozem
Nadal aktualne są także alerty I stopnia przed silnym mrozem, którymi objęte są woj. kujawsko-pomorskie, małopolskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, świętokrzyskie i części woj. lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.
W nocy z dziś na jutro, na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na południowym zachodzie i na południu zachmurzenie duże, któremu towarzyszyć będą słabe opady śniegu. W rejonach podgórskich Karpat mogą pojawić się też marznące mgły, które będą ograniczały widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna wyniesie od minus 28 st. C na północnym wschodzie, około minus 20 st. C w centrum, do minus 6 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, a na zachodzie porywisty z kierunków wschodnich.
CZYTAJ TAKŻE: Siarczyste mrozy. 3,5 tys. Polaków bez prądu, najwięcej na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Policja zaapelowała o brak obojętności
Zachmurzenie w większości kraju
Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, jedynie na północy małe. Na południu, zachodzie i miejscami w centrum słabe opady śniegu. W południowej części kraju szczególnie w rejonach podgórskich mogą utrzymać się marznące mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od minus 15 st. C na północnym wschodzie, około minus 12 st. C w centrum, do 0 st. C na południu. Wiatr głównie słaby i umiarkowany, a miejscami na południu i na zachodzie porywisty w kierunku wschodnim.
W nocy z jutra na pojutrze zachmurzenie duże i całkowite. Na zachodzie, w centrum i na południu wystąpią opady śniegu, a w południowo wschodniej części kraju prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Na południowych krańcach opady śniegu będą przechodziły w deszcze ze śniegiem i lokalnie w deszcze marznące, które mogą powodować gołoledź. Temperatura minimalna wyniesie od minus 17 st. C na północnym wschodzie, około minus 13 st. C w centrum do minus 1 st. C na południu, zachodzie i na południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem w porywach osiągnie prędkość do 55 km/h.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Śmiertelny mróz w Polsce. Minionej doby z wychłodzenia zmarły trzy osoby, a od początku listopada 41 osób. „Jeden telefon może uratować”
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
