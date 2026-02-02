W hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu zorganizowano „Potańcówkę w klimacie PRL”. To wydarzenie miało zainaugurować… obchody 50. rocznicy Radomskiego Protestu Robotniczego Czerwiec ’76. W czasie imprezy można było sobie zrobić m.in. zdjęcie z mężczyzną przebranym za ZOMO-wca. Obchodzenie tych dramatycznych wydarzeń w tak radosnym stylu wywołało oburzenie wielu komentatorów w sieci.
Kilka zdjęć z wczorajszego wieczoru, a wiec z Potańcówki w klimacie PRL. Wspólnie i razem rozpoczęliśmy obchody 50 rocznicy Radomskiego Czerwca 76. Przed nami rok pełen wyjątkowych rocznicowych wydarzeń
— nie kryła radości we wpisie na Facebooku Marta Michalska-Wilk, wiceprezydent Radomia związana z Koalicją Obywatelską. Wśród wrzuconych przez nią zdjęć widać m.in. radosne zdjęcie kobiety z mężczyzną przebranym za ZOMO-wca.
Burza w sieci
Takie podejście rządzącej Radomiem Koalicji Obywatelskiej do radomskiego Czerwca ‘76 wywołało oburzenie w sieci. Warto zaznaczyć, że protesty robotnicze w reakcji na ogłoszone przez władze PRL drastyczne podwyżki cen żywności w 1976 roku zostały brutalnie stłumione przez odziały milicji i ZOMO. W trakcie walk ulicznych w Radomiu zginęły 2 osoby, a 198 zostało rannych. Najwyraźniej jednak władze Radomie uznały, że to dobre wydarzenie do radosnego świętowania.
Wiecie jak radomska Platforma postanowiła uczcić rozpoczęcie roku pięćdziesięciolecia Radomskiego Czerwca ‘76? Organizując „potańcówkę w klimacie PRL”! Na pamięć o komunistycznych zbrodniach najlepsza jest przecież PRL-owska nostalgia. Proponuję jeszcze taneczny korowód pod nazwą ścieżka zdrowia. Dla tych ludzi słynna scena z serialu „Dom” jest pewnie kompletnie niezrozumiała
— napisał Radosław Fogiel, poseł PiS.
Czy wydarzenia w czerwcu 1976 r. w Radomiu były fajne, śmieszne, przyjemne? Czy wspominamy jakąś miłą historię czy brutalne pacyfikcje strajków, ofiary ludzkie i represje, które dotknęły setki niewinnych osób? Popatrzcie Państwo na wiceprezydentkę Radomia, działaczkę Platformy Obywatelskiej Martę Michalską-Wilk i jej urocze zdjęcia z potańcówki. W radosnym nastroju fotografuje się z osobami przebranymi za ZOMO. Niesmaczne! Ciekawe czy tak pamiętają „klimat PRL” osoby represjonowane…
— zaznaczył Stanisław Karczewski, senator PiS.
Władze Radomia zorganizowały bal w stylu lat 70. Tak rozpoczęły w tym roku obchody 50 rocznicy Radomskiego Czerwca 1976. Strajki wybuchły 25 czerwca 1976 r. w Radomiu (oraz m.in. w Ursusie i Płocku) przeciwko drastycznym podwyżkom cen żywności ogłoszonym przez władze PRL. Rząd zapowiedział gwałtowne podwyżki cen podstawowych produktów żywnościowych: Robotnicy w Radomiu wyszli na ulice; doszło do strajków i demonstracji. Protesty zostały brutalnie stłumione przez milicję i ZOMO. Represje z jakimi spotkali się mieszkańcy: Setki osób pobito, zatrzymano i skazano. Stosowano tzw. „ścieżki zdrowia” (bicie zatrzymanych). Wielu robotników zwolniono z pracy. Chyba komuś sufit zwalił się na głowę, żeby bale urządzać w takim stylu
— oceniła Anna Kwiecień, poseł PiS.
Powiedzieć, że takie obchody Radomskiego Czerwca ‘76 są oburzające to nic nie powiedzieć. Protesty, które wybuchły w odpowiedzi na zapowiedzianą przez rząd drastyczną podwyżkę cen żywności, pacyfikowało 2 100 funkcjonariuszy MO, ZOMO i SB. Wystrzelili oni 17 500 sztuk chemicznych środków obezwładniających, 11 980 sztuk amunicji ćwiczebnej, 2 245 ładunków prochowych i 1 525 nabojów sygnałowych. Zatrzymali co najmniej 667 osób. Wobec setek zastosowali tzw. „ścieżki zdrowia”. 26 protestujących skazano na kary więzienia. 900 wyrzucono z pracy. Upominający się o prawa robotników ks. Roman Kotlarz został pobity i zmarł dwa miesiące po protestach. W kwietniu 2025 IPN wznowił śledztwo w sprawie działań podjętych przez MO i SB wobec uczestników demonstracji. Senat RP ogłosił 2026 rokiem Protestu Robotniczego Czerwiec ‘76. Upamiętnieniem protestów nie jest bal z udziałem ludzi przebranych za funkcjonariuszy, którzy te protesty tłumili. Mam nadzieję, że to zwykła ignorancja i brak elementarnej wiedzy historycznej, a nie próba ocieplania wizerunku reżimu
— podkreśliła Agnieszka Jędrzak, minister w Kancelarii Prezydenta RP.
Szanowna Pani Marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska, bardzo proszę o stanowczą reakcję! Senat ustanowił 2026 „Rokiem Robotniczych Protestów Czerwca 1976”. Czy w inauguracji obchodów, oprócz władz Radomia brali też udział przedstawiciele Senatu?
— pytał Karol Gnat, dziennikarz Telewizji Republika.
Niestosowne żarty w Radomiu to nie pierwszy ani pewnie nie ostatni przypadek niewiedzy albo co gorsza oderwania od pewnego kodu kulturowego. Pamiętacie tę reklamę?! Pół biedy jeśli robi to młody copywriter. Gorzej jak ktoś kto ma dawać przykład…
— napisał Krzysztof Ziemiec, dziennikarz współprowadzący kanał na YouTubie „Otwarta Konserwa”.
