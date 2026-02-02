Z powodu niskich temperatur w poniedziałek zamkniętych jest w całej Polsce ponad 330 szkół – poinformował resort edukacji. W części z nich dyrektorzy zorganizowali naukę zdalną i zajęcia opiekuńcze. MEN apeluje do dyrektorów o rozważenie zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną.
Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało na X, że sytuacja dotyczy województw: mazowieckiego, pomorskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, świętokrzyskiego, lubuskiego, lubelskiego i wielkopolskiego.
Poinformowało, że „ponad 330 szkół (dane z godz. 12:30) odwołało zajęcia z powodu niskich temperatur”, a w części z nich dyrektorzy zorganizowali naukę zdalną i zajęcia opiekuńcze.
Liczba zamkniętych szkół wzrosła, bo jeszcze na przedpołudniowej konferencji prasowej rzecznik MEN Ewelina Gorczyca przekazała, że według danych z godziny 10, w skali kraju 299 placówek odwołało lekcje.
W woj. podlaskim mamy zamkniętych 45 szkół, w warmińsko-mazurskim - 39, w wielkopolskim - 7, w śląskim i świętokrzyskim województwie po jednej szkole, w lubelskim i lubuskim cztery szkoły. Na Podkarpaciu wszystkie szkoły pracują. A w województwie pomorskim zamknięte są 23 szkoły
— podała rzecznik.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Siarczyste mrozy. 3,5 tys. Polaków bez prądu, najwięcej na Warmii i Mazurach oraz Podlasiu. Policja zaapelowała o brak obojętności
Apel Nowackiej do dyrektorów
Wcześniej szefowa MEN Barbara Nowacka poprosiła dyrekcje placówek edukacyjnych w miejscowościach, gdzie temperatura spadła poniżej minus 15 st. C, a uczniowie i nauczyciele muszą dojeżdżać, o rozważenie czasowego zawieszenia zajęć lub przejścia na naukę zdalną na czas tak silnych mrozów.
Drodzy uczniowie, ubierajcie się ciepło! Czapka, szalik i rękawiczki są obowiązkowe. Uważajcie wszyscy na siebie!
— napisała na X Nowacka.
Dziś najniższą temperaturę w kraju zanotowano nad ranem w Suwałkach, gdzie było minus 27,7 st. Celsjusza. W Warszawie o tej samej porze termometry wskazały minus 18,6 st. C.
Rozporządzenie ministra edukacji
Zgodnie z rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach w pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia, temperatura powinna wynosić co najmniej 18 st. C. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie takiej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący.
CZYTAJ TAKŻE: Śmiertelny mróz w Polsce. Minionej doby z wychłodzenia zmarły trzy osoby, a od początku listopada 40 osób. „Jeden telefon może uratować”
Dyrektor może też, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi minus 15 st. C lub jest niższa. Może także zawiesić zajęcia, jeśli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów.
O zawieszeniu zajęć organ prowadzący lub dyrektor ma zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor ma obowiązek zorganizować naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia zdalne muszą rozpocząć się najpóźniej trzeciego dnia od zawieszenia i mogą odbywać się zarówno przez system udostępniony przez ministra edukacji, jak i inne narzędzia komunikacji elektronicznej, tak by zapewnić uczniom kontynuację nauki.
Adam Bąkowski/PAP/X
Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752152-mrozy-paralizuja-szkoly-w-polsce-zamknieto-ponad-330-placowek
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.