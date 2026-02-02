Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w nocy z 1 na 2 lutego br., doszło do wtargnięcia w polską przestrzeń powietrzną. Były to balony.
We wpisie na platformie X DORSZ dodało, że loty obiektów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli.
Sytuacja była pod kontrolą
Dowództwo zauważyło, że skala incydentów hybrydowych strony białoruskiej była „wyraźnie mniejsza w porównaniu z poprzednimi nocami”, a współpraca Sił Zbrojnych RP ze służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo państwa pozwala służbom na „szybką reakcję, w tym przejęcia obiektów i zatrzymania osób podejrzanych o te incydenty”.
Loty obiektów były monitorowane i nie stwarzały zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu lotniczego ani obywateli RP. Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do zapewnienia bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej
— zapewniono.
