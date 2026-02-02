Minionej doby z wychłodzenia zmarły trzy osoby, a od początku listopada 41 osób - poinformowała Komenda Główna Policji. Funkcjonariusze zaapelowali, by widząc osobę, która może być narażona na wychłodzenie, dzwonić pod numer alarmowy 112.
KGBP poinformowała w komunikacie z mediac społecznościowych, że „liczba osób zmarłych od początku listopada z powodu wychłodzenia wzrosła z 40 do 41”.
Do Komendy Głównej Policji wpłynęły informacje o wynikach sekcji zwłok jednej osoby, która zmarła w ubiegłych dniach. Sekcja wykazała, że przyczyną śmierci było wychłodzenie organizmu
— przekazano.
Komenda Główna Policji przypomniała na platformie X, że niskie temperatury są śmiertelnym zagrożeniem, szczególnie dla osób w kryzysie bezdomności, seniorów, osób samotnych czy nietrzeźwych.
Każdego dnia policjanci patrolują ulice, pustostany, klatki schodowe i miejsca, gdzie ktoś może potrzebować pomocy. Reagują, sprawdzają, udzielają wsparcia i przekazują osoby zagrożone do bezpiecznych miejsc
— napisała KGP.
Policja zaapelowała, by nie być obojętnym i w razie zauważenia osoby, która może być narażona na wychłodzenie, zadzwonić pod numer alarmowy 112.
Jeden telefon może uratować
— napisała KGP.
Apel o solidarność społeczną i obywatelską
O zwracanie uwagi na sytuację innych osób w czasie mrozów zaapelował również wiceszef MSWiA Czesław Mroczek.
Od kilku tygodni apelujemy o taką solidarność społeczną i obywatelską. Służby są gotowe do niesienia pomocy tym wszystkim, którzy znajdą się w sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia, ale nie o wszystkich przypadkach wiemy
— mówił w TVP Info Mroczek.
Dodał, że kilka tysięcy funkcjonariuszy, w szczególności policji, sprawdza miejsca, w których najczęściej pojawiają się bezdomni, tj. m.in. dworce, przystanki, ogródki działkowe.
Ale potrzebna jest solidarność społeczna, to znaczy informacja, sprawdzenie, jak radzą sobie nasi sąsiedzi, o których wiemy, że czasami mają trudności w samodzielnym funkcjonowaniu
— mówił.
Mroczek dodał, że uruchamiane są również punkty schronienia, w których można się ogrzać i uzyskać pomoc medyczną.
kk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752133-minionej-doby-z-wychlodzenia-zmarly-3-osoby-41-od-listopada
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.