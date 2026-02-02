WIDEO

Funkcjonariusze CBŚP zatrzymali Ralfa G. Mężczyzna podejrzewany jest o oszustwa oraz łapownictwo przy realizacji kontraktów na rzecz NATO

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali Ralfa G. podejrzewanego o udział w przestępstwach o charakterze międzynarodowym. / autor: X/@CBSPolicji
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali Ralfa G. podejrzewanego o udział w przestępstwach o charakterze międzynarodowym. Chodzi o oszustwa oraz łapownictwo przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych - podało CBŚP.

Jak poinformował w poniedziałek rzecznik prasowy komendanta CBŚP kom. Krzysztof Wrześniowski, do zatrzymania doszło na terenie województwa świętokrzyskiego, a czynności zrealizowano na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach oraz na wniosek strony amerykańskiej.

W ramach prowadzonej operacji funkcjonariusze CBŚP przeprowadzili przeszukania w budynkach i pomieszczeniach użytkowanych przez zatrzymanego. Celem tych czynności było ujawnienie i zabezpieczenie przedmiotów wskazanych w postanowieniu prokuratury

— przekazał w komunikacie Wrześniowski.

Dodał, że działania realizowane były przy asyście funkcjonariuszy Federalnego Biura Śledczego (FBI) oraz Wojskowej Służby Śledczej Departamentu Obrony USA (DCIS), w ramach międzynarodowej pomocy prawnej. W trakcie przeszukań zabezpieczono m.in. należący do mężczyzny sprzęt elektroniczny.

Zatrzymany mężczyzna to Ralf G., posiadający obywatelstwo polskie i niemieckie. Jest podejrzewany w sprawie karnej prowadzonej przez stronę amerykańską dotyczącej oszustw oraz łapownictwa czynnego i biernego przy realizacji kontraktów na rzecz NATO oraz rządu Stanów Zjednoczonych. Wobec mężczyzny prowadzona jest procedura ekstradycyjna do Stanów Zjednoczonych.

