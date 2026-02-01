Pracownik PKP PLK chwalił atak Rosji na ukraiński pociąg! Jest reakcja spółki. "Uruchomiliśmy wewnętrzne procedury wyjaśniające"

Pracownik PKP Polskich Linii Kolejowych w sieci w oburzający sposób odniósł się do ataku Rosji na ukraiński pociąg. „Chwała Rosji” - napisał. Na sytuację zareagowała spółka. „Uruchomiliśmy wewnętrzne procedury wyjaśniające” - poinformowały PKP PLK.

Wpis na Facebooku wspomnianego pracownika PKP PLK dotyczył informacji o ataku sterowanych przez Rosjan dronów Shaded na pociąg jadący z Barwinkowa do Czopu na Ukrainie. Podróżowało nim 291 osób, 4 osoby zginęły.

Chwała Rosji

— skomentował tę sytuację pracownik PKP PLK. Spółka zareagowała na pytanie internautki o reakcję na wpis wspomnianego pracownika.

Reakcja spółki PKP PLK

Uruchomiliśmy wewnętrzne procedury wyjaśniające w sprawie działań pracownika. Polskie Linie Kolejowe S.A. nie akceptują treści ani zachowań sprzecznych z obowiązującym prawem, zasadami etyki oraz interesem bezpieczeństwa publicznego. Jednocześnie pragniemy podkreślić, że bezpieczeństwo infrastruktury kolejowej oraz pasażerów jest dla nas absolutnym priorytetem. Wszelkie sygnały mogące je podważać są traktowane z należytą powagą

— zapewniła spółka PKP PLK.

