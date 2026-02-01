Tragedia w Kampinoskim Parku Narodowym. Trzy osoby zgubiły się lesie. Mimo szybkiej reakcji, życia jednej z kobiet nie udało się uratować

autor: Fratria
autor: Fratria

Pomimo szybkiej reakcji służb, krótkiego czasu od zgłoszenia do odnalezienia zaginionych w lesie trzech dorosłych osób oraz intensywnych działań ratowniczych, życia starszej z kobiet nie udało się uratować - poinformowała w niedzielę Komenda Stołeczna Policji.

Komenda Stołeczna Policji przekazała, że w sobotę, wieczorem ogłoszono alarm w Komendzie Powiatowej Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Jak czytamy, „powodem była informacja o zaginięciu trzech osób dorosłych – dwóch kobiet i mężczyzny – które podczas spaceru w kompleksie leśnym straciły orientację w terenie i nie były w stanie samodzielnie odnaleźć drogi powrotnej”.

Do natychmiastowych poszukiwań na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego skierowano znaczne siły i środki: policjantów z komendy powiatowej, przewodnika z psem tropiącym, funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Warszawie, a także strażaków z jednostek Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na miejsce zadysponowane zostały również zespoły ratownictwa medycznego

— poinformowała KSP.

Dodała, że „pomimo bardzo szybkiej reakcji służb, krótkiego czasu od zgłoszenia do odnalezienia zaginionych oraz intensywnych działań ratowniczych i prowadzonych czynności reanimacyjnych, życia starszej z kobiet nie udało się uratować”.

Natomiast mężczyzna, który został przewieziony do szpitala z objawami silnego wychłodzenia, otrzymał specjalistyczną pomoc medyczną.

Apel o ostrożność

W związku z utrzymującymi się mrozami policja zaapelowała o zachowanie szczególnej ostrożności podczas przebywania na terenach leśnych i otwartych przestrzeniach, szczególnie po zmroku.

Niskie temperatury, wiatr i ograniczona widoczność mogą w bardzo krótkim czasie doprowadzić do wychłodzenia organizmu, utraty orientacji i zagrożenia życia

— dodała.

KSP przypomniała w komunikacie, że przed wyjściem w teren należy sprawdzić prognozę pogody i dostosować plany do panujących warunków i poinformować bliskich o kierunku i czasie trwania podróży.

Należy pamiętać również o zabraniu ze sobą naładowanego telefonu, latarki oraz odpowiedniej, ciepłej odzieży.

Policja zaapelowała również o unikanie samotnych spacerów w lasach i na nieznanych szlakach.

W przypadku zagubienia lub zagrożenia zdrowia i życia niezwłocznie dzwońmy pod numer alarmowy 112

— przypomniała.

Jak zapewniła policja, „każde zgłoszenie traktowane jest priorytetowo, jednak najważniejsze jest zapobieganie sytuacjom, które mogą zakończyć się tragedią”. Dlatego też trzeba dbać o własne bezpieczeństwo i reagować, gdy widzimy osoby narażone na wychłodzenie.

kk/PAP

