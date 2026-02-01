Ze względu na niskie temperatury, w poniedziałek i wtorek będą zawieszone zajęcia w szkołach, m.in. w Korszach i Ornecie, gminach wiejskich Lidzbark Warmiński i Bartoszyce (woj. warmińsko-mazurskie) oraz Nurzec-Stacja (woj. podlaskie). W obu tych regionach obowiązują ostrzeżenia przed silnym mrozem.
W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zakończyły się ferie zimowe.
Gminy poinformowały o zawieszeniu 2 i 3 lutego zajęć dydaktycznych w prowadzonych przez siebie szkołach podstawowych, publikując w weekend komunikaty na portalach społecznościowych.
Robimy to w trosce o dzieci, które jeszcze nigdy w życiu nie doświadczyły tak niskich temperatur, a musiałyby oczekiwać na autobus lub iść pieszo do szkoły nawet ponad dwa kilometry
— napisał burmistrz Korsz Jan Adamowicz.
Zawieszone zajęcia
W tej gminie zajęcia będą zawieszone w SP w Korszach, Garbnie, Łankiejmach i Sątocznie. Zawieszono również dowożenie uczniów transportem gminnym. Jednocześnie szkoły zapewnią opiekę i zajęcia świetlicowe uczniom, których rodzice zgłoszą taką potrzebę. Czynne ma być przedszkole.
O zawieszeniu na wniosek dyrektorów szkół zajęć dydaktyczno-wychowawczych na dwa dni poinformował też wójt gminy Lidzbark Warmiński Fabian Andrukajtis. W tym czasie w szkołach będą zapewnione zajęcia opiekuńcze. Bez zakłóceń mają funkcjonować oddziały przedszkolne. Zapewniony będzie także dowóz dzieci do szkół i przedszkoli.
Podobną decyzję podjęła burmistrz Ornety Katarzyna Lasocka; szkoły zapewnią tam zajęcia opiekuńcze dla dzieci, oddziały przedszkolne mają funkcjonować bez zakłóceń, podobnie jak dowóz dzieci.
W związku z zapowiadanym silnym mrozem, w poniedziałek i wtorek zawieszone będą też zajęcia w szkołach prowadzonych przez gminę wiejską Bartoszyce - tj. w Galinach, Bezledach, Kinkajmach, Żydowie i Wojciechach.
W woj. podlaskim - komunikat o odwołaniu zajęć lekcyjnych w poniedziałek i wtorek zamieściła gmina Nurzec-Stacja. Gmina zapewniła jednocześnie, że dzieci, które będą potrzebowały opieki dostaną ją, bo placówki edukacyjne (szkoły i przedszkole) będą dla nich otwarte. Gmina poinformowała, że nie będzie w tych dniach organizowany dowóz dzieci do szkół autobusami szkolnymi.
Dowozu dzieci do szkół w poniedziałek i wtorek nie przeprowadzi też np. gmina Puńsk na Suwalszczyźnie. Poinformowała o tym w komunikacie podpisanym przez dyrekcję szkoły. Zaznaczono, że szkoła w Puńsku będzie działać, zajęcia się odbędą, ale jeśli uczniowie nie przyjdą na lekcje, ich obecność będzie usprawiedliwiona.
Rzeczniczka wojewody podlaskiego Inga Januszko-Manaches poinformowała PAP, że na razie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego nie ma informacji w sprawie zawieszania zajęć w szkołach, ale być może decyzje będą zapadać w poniedziałek.
Dyrektor szkoły lub przedszkola może - za zgodą organu prowadzącego - zawiesić zajęcia w związku z niskimi temperaturami. Przepisy pozwalają na to, gdy w salach jest mniej niż 18 st. Celsjusza, a także, gdy w dwóch kolejnych dniach wieczorem temperatura na zewnątrz wynosi minus 15 st. C lub jest niższa.
Kwestie te reguluje rozporządzenie ministra edukacji w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
W północno-wschodniej Polsce obowiązują ostrzeżenia II stopnia przed mrozem. IMGW prognozuje przez dwie najbliższe noce temperaturę minimalną od minus 29 st. C do minus 24 st. C, a w nocy z wtorku na środę - minus 20 -17 st. C. Temperatura maksymalna w dzień ma wynieść od minus 15 do minus 11 st. C. Wiatr o średniej prędkości 5-20 km/h.
Spadek temperatury do minus 29 st. C
W niedzielę w nocy temperatura lokalnie spadnie do minus 29 st. C na północnym wschodzie kraju. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, do minus 7 st. st. C - poinformował synoptyk IMGW Piotr Ojrzyński. Instytut wydał alerty I i II stopnia przed silnym mrozem dla przeważającej części kraju.
W niedzielę pozostajemy pod wpływem wyżu znad Finlandii, północno-zachodniej Rosji. Do kraju napływa arktyczna masa powietrza, więc w przeważającej części kraju jest bezchmurnie, tudzież zachmurzenie małe
— poinformował synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak dodał, na krańcach południowych i zachodnich kraju będą panowały inne warunki pogodowe.
Tutaj masa powietrza jest cieplejsza z większą ilością wilgoci, także przeważa zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami występują słabe opady śniegu
— wyjaśnił.
Maksymalna temperatura w ciągu dnia od minus 17 st. C na Suwalszczyźnie, około minus 13 st. C w centrum, do minus 4 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni.
W nocy z niedzieli na poniedziałek sytuacja nie za bardzo nam się zmieni, pozostaniemy w zasięgu wyżu i na północnym wschodzie, w centrum kraju dominować będzie zachmurzenie małe, tudzież będzie bezchmurnie, natomiast na południu, południowym zachodzie kraju to będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tutaj ponownie miejscami występować będą słabe opady śniegu
— powiedział Ojrzyński.
Temperatura minimalna na północnym wschodzie kraju spadnie do minus 25, lokalnie minus 29 st. C, w centrum do około minus 20 st. C. Najcieplej będzie na południowym zachodzie - od minus 9 do minus 7 stopni st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, wschodni.
W poniedziałek na północnym wschodzie zachmurzenie małe, na zachodzie i południu kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i południowym zachodzie miejscami słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 18 st. C na Suwalszczyźnie, minus 17 st. C na Podlasiu i w północnej części Lubelszczyzny, około minus 14 st. C w centrum do minus 6, minus 3 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany ze wschodu i południowego wschodu miejscami porywisty.
W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura minimalna od minus 27-25 st. C na wschodzie i północnym wschodzie kraju, około minus 20 st. C w centrum do minus 8-6 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego wschodu, w zachodniej części kraju porywisty - nad morzem porywy wiatru do 60 km/h.
Instytut wydał ostrzeżenia II stopnia przed silnym mrozem dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego oraz dla części województw: pomorskiego, mazowieckiego i lubelskiego.
Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z 1/2.02 oraz 2/3.02 od minus 29 st. C do minus 24 st. C, w nocy z 3/4.02 od minus 20 st. C do minus 17 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od minus 15 st. C do minus 11 st. C. Wiatr o średniej prędkości 5-20 km/h
— czytamy na stronie IMGW.
Alerty obowiązują do godz. 9.00, 4 lutego.
Alerty przed silnym mrozem
Nadal aktualne są także ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem, które dotyczą województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego i warmińsko-mazurskiego.
Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy z 31.01/01.02 i 02.02/03.02 miejscami od minus 17 st. C do minus 14 st. C, a w nocy z 01.02/02.02 od minus 18 st. C do minus 15 st. C. Temperatura maksymalna w dzień od minus 13 st. C do minus 9 st. C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 25 km/h
— poinformował IMGW.
Instytut wydał także alerty hydrologiczne I stopnia - przed gwałtownymi wzrostami stanów wody dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.
W związku ze spadkiem temperatury powietrza obserwuje się, związane z piętrzeniem wody przez lód, wzrosty stanu wody. Przewiduje się lokalnie dalsze wzrosty, miejscami gwałtowne, z możliwością osiągnięcia strefy wody wysokiej
— podano.
Alerty obowiązują do godz. 10.00, 2 lutego.
Ostrzeżenia I i II stopnia przewidują wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą spowodować duże straty materialne oraz zagrożenia zdrowia i życia.
