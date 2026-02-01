Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) poinformowało o wypadku snowboardzisty podczas próby zjechania z Rysów. Ratownicy nie mogli użyć specjalistycznego śmigłowca, co skomplikowało akcję.
Do groźnego zdarzenia doszło wczoraj. O rannym snowboardziście centralę TOPR w Zakopanem powiadomił przypadkowy turysta idący na Rysy. Jako pierwszy z pomocą wyruszył ratownik dyżurujący w schronisku nad Morskim Okiem. Następnie z Zakopanego skierowano 14-osobową grupę ratowników.
Ze względu na niski pułap chmur w akcji nie mógł wziąć udziału śmigłowiec. Ratownicy użyli drona, którym dostarczono poszkodowanemu pakiety grzewcze oraz śpiwór, aby zabezpieczyć go przed wychłodzeniem podczas oczekiwania na nadejście pomocy. Podczas jednego z kolejnych lotów ratunkowych dron uległ jednak awarii i został uziemiony.
Mężczyzna doznał urazu kończyny górnej
Po dotarciu ratowników na miejsce okazało się, że snowboardzista doznał urazu kończyny górnej. Konieczny był transport mężczyzny w noszach typu SKED z użyciem technik linowych.
Ratownicy TOPR apelują do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz niezbliżanie się do miejsca prowadzenia akcji ratunkowej. Jak podkreślają, przebywanie w pobliżu takich działań może stanowić zagrożenie zarówno dla postronnych osób, jak i dla ratowników – m.in. z powodu luźnych kamieni czy pracy wirnika śmigłowca.
