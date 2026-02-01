Zdjęcia

Chciał zjechać na snowboardzie z Rysów. Uległ wypadkowi. Skomplikowana akcja ratunkowa ratowników TOPR

  • Kraj
  • opublikowano:
Snowboardzista uległ wypadkowi. Skomplikowana akcja TOPR w Rysach. Ratownicy nie mogli skorzystać ze śmigłowca. Na zdjęciu ratownicy TOPR udzielają pomocy snowboardziście / autor: TOPR
Snowboardzista uległ wypadkowi. Skomplikowana akcja TOPR w Rysach. Ratownicy nie mogli skorzystać ze śmigłowca. Na zdjęciu ratownicy TOPR udzielają pomocy snowboardziście / autor: TOPR

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) poinformowało o wypadku snowboardzisty podczas próby zjechania z Rysów. Ratownicy nie mogli użyć specjalistycznego śmigłowca, co skomplikowało akcję.

Do groźnego zdarzenia doszło wczoraj. O rannym snowboardziście centralę TOPR w Zakopanem powiadomił przypadkowy turysta idący na Rysy. Jako pierwszy z pomocą wyruszył ratownik dyżurujący w schronisku nad Morskim Okiem. Następnie z Zakopanego skierowano 14-osobową grupę ratowników.

Ze względu na niski pułap chmur w akcji nie mógł wziąć udziału śmigłowiec. Ratownicy użyli drona, którym dostarczono poszkodowanemu pakiety grzewcze oraz śpiwór, aby zabezpieczyć go przed wychłodzeniem podczas oczekiwania na nadejście pomocy. Podczas jednego z kolejnych lotów ratunkowych dron uległ jednak awarii i został uziemiony.

Mężczyzna doznał urazu kończyny górnej

Po dotarciu ratowników na miejsce okazało się, że snowboardzista doznał urazu kończyny górnej. Konieczny był transport mężczyzny w noszach typu SKED z użyciem technik linowych.

Ratownicy TOPR apelują do turystów o zachowanie szczególnej ostrożności oraz niezbliżanie się do miejsca prowadzenia akcji ratunkowej. Jak podkreślają, przebywanie w pobliżu takich działań może stanowić zagrożenie zarówno dla postronnych osób, jak i dla ratowników – m.in. z powodu luźnych kamieni czy pracy wirnika śmigłowca.

Adam Bąkowski/PAP

Wszystkie najnowsze artykuły znajdziesz na wPolityce.pl/najnowsze. Nie przegap!

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych