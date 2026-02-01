W Polkowicach doszło do pożaru sklepu wielkopowierzchniowego. Na miejscu 20 zastępów straż pożarnej walczy z ogniem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
Jak powiedział PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej przy Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, ogień objął cały budynek sklepu wielkopowierzchniowego przy ul. Ogrodowej.
W wyniku pożaru zawalił się dach budynku; jest duże zadymienie
— powiedział dyżurny.
W akcji gaśniczej uczestniczy 20 jednostek straży pożarnej z Polkowic i Głogowa.
Dyżury przekazał, że w pożarze nikt nie ucierpiał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/kraj/752091-potezny-pozar-supermarketu-20-zastepow-strazy-pozarnej
