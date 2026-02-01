Wideo

Potężny pożar supermarketu. 20 zastępów straży pożarnej walczy z ogniem. "Zawalił się dach budynku; jest duże zadymienie"

W Polkowicach doszło do pożaru sklepu wielkopowierzchniowego. Na miejscu 20 zastępów straż pożarnej walczy z ogniem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

Jak powiedział PAP dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratowniczej przy Komendzie Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu, ogień objął cały budynek sklepu wielkopowierzchniowego przy ul. Ogrodowej.

W wyniku pożaru zawalił się dach budynku; jest duże zadymienie

— powiedział dyżurny.

W akcji gaśniczej uczestniczy 20 jednostek straży pożarnej z Polkowic i Głogowa.

Dyżury przekazał, że w pożarze nikt nie ucierpiał.

