W Polsce przybyło 645 km płatnych dróg. Stawki wzrosły nawet o 42 proc! Ostatnio sieć została rozszerzona w 2024 roku

W Polsce przybyło 645 km płatnych dróg. Stawki wzrosły nawet o 42 proc! Ostatnio sieć została rozszerzona w 2024 roku. Na zdjęciu bramki na autostradzie / autor: Fratria
Od 1 lutego znacząco rozszerzono sieć płatnych dróg w Polsce. Elektroniczny pobór opłat objął dodatkowe 645 km tras, a stawki dla ciężarówek i autobusów wzrosły nawet o 42 proc., co ma przełożyć się na wyższe wpływy do Krajowego Funduszu Drogowego.

Z rozporządzenia w sprawie dróg krajowych lub ich odcinków, na których pobiera się opłatę elektroniczną, oraz wysokości stawek opłaty elektronicznej, wynika że stawki za przejazd siecią dróg płatnych pojazdów o masie powyżej 3,5 t i autobusów wzrosły o 40-42 proc., w zależności od klasy emisji spalin i masy pojazdu.

Wśród nowych odcinków tras objętych opłatą znalazły się m.in.: fragmenty autostrady A2 między Kałuszynem a Siedlcami, drogi S1 na odcinkach Podwarpie–Dąbrowa Górnicza Pogoria oraz Żywiec–Węgierska Górka, a także odcinki tras S3, S5, S7, S11, S12, S14, S16, S17, S52 i S61. Do objęcia opłatą wytypowano również fragmenty dróg krajowych DK8, DK12, DK50 i DK91.

Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji do projektu rozporządzenia, w tym roku planowane wpływy z poboru opłat w systemie e-TOLL mają wynieść prawie 6,6 mld zł.

Celem zwiększenie przychodów Krajowego Funduszu Drogowego

Z kolei w uzasadnieniu do rozporządzenia wskazano, że głównym jego celem jest zwiększenie przychodów Krajowego Funduszu Drogowego, aby zapewnić finansowanie na dalszy rozwój i utrzymanie infrastruktury drogowej; podwyższenie stawek ma na celu ich urealnienie i dostosowanie do średnich stawek europejskich, z korzyścią dla konkurencyjności transportu kolejowego i względów ekologicznych.

Przed rozszerzeniem sieci dróg płatnych opłata elektroniczna była pobierana za przejazd pojazdów o masie powyżej 3,5 t na ok. 5225 km dróg krajowych, zaś po rozszerzeniu opłata jest pobierana na ok. 5869 km (rozszerzenie o ok. 645 km) autostrad, dróg ekspresowych i wybranych odcinków dróg krajowych klasy GP i G.

Ostatnio sieć dróg płatnych została rozszerzona w listopadzie 2024 roku o ok. 1600 km.

W Polsce pobór opłat realizowany jest przez e-TOLL i odbywa się za pomocą systemu satelitarnego. Nie ma konieczności montowania urządzeń do tego służących na drogach.

