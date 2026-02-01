Kolejne obiekty wleciały do Polski od strony Białorusi! DORSZ: "Próbę rozpoznania i sprawdzenia reakcji systemów obrony powietrznej RP"

Kolejne obiekty wleciały od strony Białorusi! / autor: Fratria/X
Kolejne obiekty wleciały od strony Białorusi! / autor: Fratria/X

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 2026 roku strona białoruska podjęła ponowną próbę rozpoznania i sprawdzenia reakcji systemów obrony powietrznej RP, które zarejestrowały wloty w polską przestrzeń powietrzną obiektów o charakterze balonów - poinformowało DORSZ.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przekazało, że „loty obiektów były monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne i nie stanowiły zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Polski”.

Kontakt ze służbami

Zapewniło, że jest w stałym kontakcie z odpowiednimi służbami i instytucjami i na bieżąco przekazuje zebrane dane dotyczące zaobserwowanych obiektów.

Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej

— podkreśliło dowództwo.

Straż Graniczna dodała w komunikacie, że prawdopodobnie były to balony przemytnicze. Jak dodała, trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia.

Wszystkie działania podejmowane na granicy odbywają się w ramach zintegrowanego systemu ochrony państwa. Każdy sygnał o naruszeniu lub zbliżeniu się do strefy nadgranicznej jest przez służby weryfikowany

— zaznaczyła SG.

PAP/Tomasz Karpowicz

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

