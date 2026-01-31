Chwile grozy na dworcu kolejowym. Pociąg potrącił dwie kobiety. Policja wyjaśnia przyczyny nieszczęśliwego wypadku

Chwile grozy na dworcu kolejowym. Pociąg potrącił dwie kobiety. Policja wyjaśnia przyczyny nieszczęśliwego wypadku. Na zdjęciu tory kolejowe / autor: Fratria
Chwile grozy na dworcu kolejowym. Pociąg potrącił dwie kobiety. Policja wyjaśnia przyczyny nieszczęśliwego wypadku. Na zdjęciu tory kolejowe / autor: Fratria

Poszkodowane znajdowały się w miejscu niedozwolonym. W wyniku potrącenia jedna z nich straciła przytomność. Do zdarzenia doszło na dworcu Warszawa Zachodnia.

Jak podaje Miejski Reporter do zdarzenia doszło na terenie dworca Warszawa Zachodnia. Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej potrącił dwie kobiety - prawdopodobnie Ukrainki - w wieku 38 i 55 lat. Wstępne ustalenia wykazały, że poszkodowane znajdowały się w miejscu niedozwolonym, w pobliżu torów i przy ogrodzeniu. W okolicach peronu pierwszego.

Jedna z poszkodowanych straciła przytomność

Pociąg wyjechał z łuku i potrącił kobiety. Jedna z nich straciła przytomność, z drugą był kontakt. Wezwana na miejsce straż pożarna pomogła przetransportować nieprzytomną kobietę do karetki. Druga poszkodowana dotarła do pojazdu medyków o własnych siłach.

Na miejsce zadysponowano trzy jednostki straży pożarnej oraz karetkę pogotowia. Pojawiła się również policja, która wyjaśni przyczyny wypadku. Podczas działań służb jeden z torów był zablokowany.

