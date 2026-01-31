Poszkodowane znajdowały się w miejscu niedozwolonym. W wyniku potrącenia jedna z nich straciła przytomność. Do zdarzenia doszło na dworcu Warszawa Zachodnia.
Jak podaje Miejski Reporter do zdarzenia doszło na terenie dworca Warszawa Zachodnia. Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej potrącił dwie kobiety - prawdopodobnie Ukrainki - w wieku 38 i 55 lat. Wstępne ustalenia wykazały, że poszkodowane znajdowały się w miejscu niedozwolonym, w pobliżu torów i przy ogrodzeniu. W okolicach peronu pierwszego.
Jedna z poszkodowanych straciła przytomność
Pociąg wyjechał z łuku i potrącił kobiety. Jedna z nich straciła przytomność, z drugą był kontakt. Wezwana na miejsce straż pożarna pomogła przetransportować nieprzytomną kobietę do karetki. Druga poszkodowana dotarła do pojazdu medyków o własnych siłach.
Na miejsce zadysponowano trzy jednostki straży pożarnej oraz karetkę pogotowia. Pojawiła się również policja, która wyjaśni przyczyny wypadku. Podczas działań służb jeden z torów był zablokowany.
