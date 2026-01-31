W nocy z 30 na 31 stycznia po raz kolejny zarejestrowano wloty do polskiej przestrzeni powietrznej obiektów, najprawdopodobniej balonów, nadlatujących z kierunku Białorusi - przekazało DORSZ. Dodało, że tymczasowo wprowadzono ograniczenia w przestrzeni powietrznej nad woj. podlaskim. „To prawdopodobnie balony przemytnicze” - poinformowała z kolei Straż Graniczna
Obiekty z kierunku Białorusi
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało iż obiekty, które wleciały w polską przestrzeń powietrzną w nocy z piątku na sobotę z kierunku Białorusi, na podstawie analizy parametrów lotu, oceniono z dużym prawdopodobieństwem jako balony przemieszczające się zgodnie z aktualnymi warunkami meteorologicznymi.
Loty obiektów były nieprzerwanie monitorowane przez wojskowe systemy radiolokacyjne. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, tymczasowo wprowadzono ograniczenia w wykorzystaniu części przestrzeni powietrznej nad województwem podlaskim dla lotnictwa cywilnego. Działania te miały charakter prewencyjny i były zgodne z obowiązującymi procedurami
— dodało dowództwo.
Jak podkreśliło DORSZ, nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zdarzenie to stanowi kolejne z serii incydentów o charakterze hybrydowym obserwowanych na wschodnim obszarze Polski
— dodało.
„Sytuacja jest stale monitorowana”
Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych podkreśliło, że jest w stałym kontakcie z właściwymi instytucjami i służbami, prowadząc bieżącą wymianę informacji oraz przekazując dane dotyczące zaobserwowanych obiektów.
DORSZ zapewniło, że „sytuacja jest stale monitorowana, a Siły Zbrojne RP pozostają w gotowości do realizacji zadań związanych z ochroną polskiej przestrzeni powietrznej”.
Balony przemytnicze
Straż Graniczna dodała, że obiekty, które wleciały do Polski to prawdopodobnie balony przemytnicze.
Trwają czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Każdy sygnał o naruszeniu lub zbliżeniu się do strefy nadgranicznej jest weryfikowany
— podkreśliła SG.
