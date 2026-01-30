„Doszło do awarii urządzeń policyjnej sieci transmisji danych” - informowała policja, która wykluczyła zewnętrzną interwencję. Sytuacja miała już zostać opanowana.
Zakończono diagnozę problemu po stronie Policyjnego Systemu Transmisji Danych. Zidentyfikowano nieprawidłowo działające urządzenie i przywrócono poprawne działanie policyjnych systemów informatycznych. Obecnie trwa proces weryfikacji w poszczególnych garnizonach w kraju
— przekazała policja.
Co się stało?
Wcześniej policja odniosła się do pojawiających się informacji o problemach.
W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi awarii policyjnych systemów informatycznych informujemy, że policja w swojej codziennej służbie korzysta z wielu niezależnych systemów informatycznych i kanałów łączności, które zapewniają ciągłość realizacji zadań – w tym przyjmowanie zgłoszeń, kierowanie patroli oraz prowadzenie interwencji
— poinformowała policja na portalu X.
Podała, że awaria dotyczy urządzeń policyjnej sieci transmisji danych oraz że serwery, na których działają systemy policyjne, funkcjonują normalnie.
Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję
-– zaznaczyła. Dodała, że z uwagi na bardzo dużą złożoność rozwiązań architektury sieciowej diagnoza wymaga czasu.
Awaria nie powoduje paraliżu działań policji ani nie wpływa na bezpieczeństwo obywateli
— podkreśliła.
Zaznaczyła, że informacja o sytuacji została przekazana do wszystkich jednostek policji w kraju, a komunikacja między jednostkami a Komendą Główną Policji odbywa się na bieżąco.
Doniesienia o paraliżu
Informację o „awarii krajowego systemu informacyjnego policji i systemu wspomagania dowodzenia” podała TV Republika.
Paraliż komunikacyjny w Policji. Od kilku godzin nie działają żadne systemy. Jednocześnie dyżurni i operatorzy systemów nie otrzymali żadnych informacji z Komendy Głównej Policji, co się stało, dlaczego systemy tak długo nie działają i jak należy postępować w sytuacjach awaryjnych. Paraliż w służbach MSWiA
— informował Marcin Dobski.
Nie działają m.in.: EKSD - elektroniczna książka służby dyżurnego, KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji, SWD - System Wspomagania Dowodzenia Policji
— przekazywał.
