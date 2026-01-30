Paraliż komunikacyjny w policji? Doszło do awarii! "Przywrócono poprawne działanie policyjnych systemów informatycznych"

Doszło do awarii urządzeń policyjnej sieci transmisji danych / autor: PAP/Paweł Supernak

Doszło do awarii urządzeń policyjnej sieci transmisji danych” - informowała policja, która wykluczyła zewnętrzną interwencję. Sytuacja miała już zostać opanowana.

Zakończono diagnozę problemu po stronie Policyjnego Systemu Transmisji Danych. Zidentyfikowano nieprawidłowo działające urządzenie i przywrócono poprawne działanie policyjnych systemów informatycznych. Obecnie trwa proces weryfikacji w poszczególnych garnizonach w kraju

— przekazała policja.

Co się stało?

Wcześniej policja odniosła się do pojawiających się informacji o problemach.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami dotyczącymi awarii policyjnych systemów informatycznych informujemy, że policja w swojej codziennej służbie korzysta z wielu niezależnych systemów informatycznych i kanałów łączności, które zapewniają ciągłość realizacji zadań – w tym przyjmowanie zgłoszeń, kierowanie patroli oraz prowadzenie interwencji

— poinformowała policja na portalu X.

Podała, że awaria dotyczy urządzeń policyjnej sieci transmisji danych oraz że serwery, na których działają systemy policyjne, funkcjonują normalnie.

Wstępnie wykluczamy zewnętrzną ingerencję

-– zaznaczyła. Dodała, że z uwagi na bardzo dużą złożoność rozwiązań architektury sieciowej diagnoza wymaga czasu.

Awaria nie powoduje paraliżu działań policji ani nie wpływa na bezpieczeństwo obywateli

— podkreśliła.

Zaznaczyła, że informacja o sytuacji została przekazana do wszystkich jednostek policji w kraju, a komunikacja między jednostkami a Komendą Główną Policji odbywa się na bieżąco.

Doniesienia o paraliżu

Informację o „awarii krajowego systemu informacyjnego policji i systemu wspomagania dowodzenia” podała TV Republika.

Paraliż komunikacyjny w Policji. Od kilku godzin nie działają żadne systemy. Jednocześnie dyżurni i operatorzy systemów nie otrzymali żadnych informacji z Komendy Głównej Policji, co się stało, dlaczego systemy tak długo nie działają i jak należy postępować w sytuacjach awaryjnych. Paraliż w służbach MSWiA

— informował Marcin Dobski.

Nie działają m.in.: EKSD - elektroniczna książka służby dyżurnego, KSIP - Krajowy System Informacyjny Policji, SWD - System Wspomagania Dowodzenia Policji

— przekazywał.

Adrian Siwek/PAP/X

