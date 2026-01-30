Szokujące odkrycie podczas policyjnej interwencji. Funkcjonariusze usłyszeli delikatne kwilenie, w szafce znaleźli... noworodka

Szokujące odkrycie podczas policyjnej interwencji. Znaleziono noworodka w szafie. Zatrzymano trzy osoby. Sprawą zajmie się prokuratura. Na zdjęciu grafika symboliczna z noworodkiem i policyjna sygnalizacja świetlna / autor: Fratria/pixabay.com
Szokujące odkrycie podczas policyjnej interwencji. Znaleziono noworodka w szafie. Zatrzymano trzy osoby. Sprawą zajmie się prokuratura. Na zdjęciu grafika symboliczna z noworodkiem i policyjna sygnalizacja świetlna / autor: Fratria/pixabay.com

Policjanci z Mławy, wezwani do 25-letniej kobiety wymagającej pilnej pomocy medycznej, podczas interwencji odnaleźli w szafce noworodka. Matka i dziecko trafiły do szpitala, a trzy osoby przebywające w domu zostały zatrzymane.

Mł. asp. Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie poinformowała, że 29 stycznia wpłynęło tam zgłoszenie o konieczności udzielenia pilnej pomocy medycznej kobiecie, która przebywała w domu w jednej z miejscowości na terenie powiatu - jako pierwsi na miejsce dotarli funkcjonariusze z zespołu patrolowego, a zaraz po nich także załoga pogotowia ratunkowego.

Lekarz, który udzielał pomocy kobiecie, jak się okazało 25-letniej, stwierdził, że jest ona po porodzie. W tym samym momencie policjanci usłyszeli delikatne kwilenie i natychmiast zaczęli sprawdzać pomieszczenia domu, nasłuchując skąd dochodzi cichy dźwięk. Przeszukując kolejne miejsca, w szafce funkcjonariusze znaleźli noworodka, dziewczynkę bez odpowiedniego zaopatrzenia - przekazała PAP mł. asp. Bardońska.

Matka z dzieckiem w szpitalu. Zatrzymano trzy osoby

Matka i dziecko zostali przewiezieni do szpitala. Według wstępnych ustaleń noworodek był lekko wychłodzony, ale jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Jak podkreśliła mł. asp. Bardońska, dzięki czujności policjantów dziecko zostało w porę odnalezione i natychmiast przekazane służbom medycznym.

Podczas policyjnej interwencji, poza 25-latką, w domu przebywały jeszcze cztery osoby. Trzy z nich zostały zatrzymane - dodała mł. asp. Bardońska. Powołując się na dobro prowadzonego w tej sprawie postępowania, odmówiła podania szczegółów, w tym czy zatrzymani to rodzina kobiety, która wymagała pomocy medycznej, czy też osoby postronne.

Na miejscu zdarzenia policjanci pod nadzorem prokuratora wykonali szczegółowe oględziny. Zgromadzony w sprawie materiał dowodowy funkcjonariusze przekazali do Prokuratury Rejonowej w Mławie.

