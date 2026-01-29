Wydano postanowienie o przedstawieniu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP zarzutów dotyczących m.in. udziału w działaniach rosyjskiego wywiadu poprzez szerzenie dezinformacji. Za ukrywającym się podejrzanym wydano list gończy, b. żołnierz prawdopodobnie przebywa w Rosji.
Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec poinformowała, że chodzi o śledztwo powierzone delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego „przeciwko ustalonemu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP, aktualnie prawdopodobnie przebywającemu na terytorium Federacji Rosyjskiej”.
Śledztwo
W śledztwie nadzorowanym przez 8 Wydział do spraw Wojskowych krakowskiej prokuratury okręgowej, prokurator wydał wobec b. żołnierza postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa z art. 130 Kodeksu karnego - artykuł ten dotyczy szpiegostwa.
Konkretnie chodzi - jak przekazała Bożek-Michalec - o udział w działalności obcego wywiadu – Federacji Rosyjskiej i działanie na jego rzecz poprzez prowadzenie dezinformacji m.in za pomocą serwisu internetowego „TIK TOK” przy użyciu profilu medialnego „PolaknaDonbasie”. B. żołnierz miał m.in. rozpowszechniać nieprawdziwe informacje oraz wprowadzające w błąd informacje mające na celu „wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej”.
Drugi zarzut dotyczy podjęcia służby w obcym wojsku.
List gończy
Bożek-Michalec dodała, że na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a w związku z tym, że podejrzany ukrywa się, wydany został list gończy.
