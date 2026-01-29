„Polak na Donbasie” usłyszał zarzuty udziału w działaniach rosyjskiego wywiadu. Wydano list gończy za byłym żołnierzem

  • Kraj
  • opublikowano:
*Wydano postanowienie o przedstawieniu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP zarzutów / autor: Fratria
*Wydano postanowienie o przedstawieniu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP zarzutów / autor: Fratria

Wydano postanowienie o przedstawieniu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP zarzutów dotyczących m.in. udziału w działaniach rosyjskiego wywiadu poprzez szerzenie dezinformacji. Za ukrywającym się podejrzanym wydano list gończy, b. żołnierz prawdopodobnie przebywa w Rosji.

Rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Krakowie Oliwia Bożek-Michalec poinformowała, że chodzi o śledztwo powierzone delegaturze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego „przeciwko ustalonemu byłemu żołnierzowi Sił Zbrojnych RP, aktualnie prawdopodobnie przebywającemu na terytorium Federacji Rosyjskiej”.

Śledztwo

W śledztwie nadzorowanym przez 8 Wydział do spraw Wojskowych krakowskiej prokuratury okręgowej, prokurator wydał wobec b. żołnierza postanowienie o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa z art. 130 Kodeksu karnego - artykuł ten dotyczy szpiegostwa.

Konkretnie chodzi - jak przekazała Bożek-Michalec - o udział w działalności obcego wywiadu – Federacji Rosyjskiej i działanie na jego rzecz poprzez prowadzenie dezinformacji m.in za pomocą serwisu internetowego „TIK TOK” przy użyciu profilu medialnego „PolaknaDonbasie”. B. żołnierz miał m.in. rozpowszechniać nieprawdziwe informacje oraz wprowadzające w błąd informacje mające na celu „wywołanie poważnych zakłóceń w ustroju Rzeczpospolitej Polskiej”.

Drugi zarzut dotyczy podjęcia służby w obcym wojsku.

List gończy

Bożek-Michalec dodała, że na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, a w związku z tym, że podejrzany ukrywa się, wydany został list gończy.

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych